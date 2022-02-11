Байден предупредил, что США не отправят войска для спасения американцев в Украине

ВАШИНГТОН. Президент Байден в четверг предупредил американцев покинуть Украину, заявив, что американские войска не будут отправлены за ними в случае вторжения России.

«Американские граждане должны уехать, должны уехать сейчас же», — сказал он. Байден сказал в интервью с Лестером Холтом из NBC который вышел в эфир в четверг вечером, добавив, что не было сценария, который мог бы побудить его отправить войска для спасения американцев. «Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро сойти с ума».

«Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга. — добавил Байден. «Мы находимся в совершенно другом мире, чем мы когда-либо были».

Мистер. Комментарии Байдена последовали за серией срочных предупреждений гражданам США покинуть Украину, поскольку тысячи российских военнослужащих скопились у ее границ.