Байден предупредил, что США не отправят войска для спасения американцев в Украине

ВАШИНГТОН. Президент Байден в четверг предупредил американцев покинуть Украину, заявив, что американские войска не будут отправлены за ними в случае вторжения России.
«Американские граждане должны уехать, должны уехать сейчас же», — сказал он. Байден сказал в интервью с Лестером Холтом из NBC который вышел в эфир в четверг вечером, добавив, что не было сценария, который мог бы побудить его отправить войска для спасения американцев. «Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро сойти с ума».
«Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга. — добавил Байден. «Мы находимся в совершенно другом мире, чем мы когда-либо были».
Мистер. Комментарии Байдена последовали за серией срочных предупреждений гражданам США покинуть Украину, поскольку тысячи российских военнослужащих скопились у ее границ.
Государственный департамент заявил в четверг, что «военные действия могут начаться в любое время и без предупреждения», поскольку он переиздал рекомендацию, призывающую американцев не ездить в Украину с ее самыми резкими формулировками. По словам ведомства, военное вторжение также «серьезно повлияет» на способность посольства США помогать американцам покинуть Украину. В октябре Нед Прайс, официальный представитель Государственного департамента, подсчитал, что в Украине проживало около 6600 граждан США..
Мистер. Ранее Байден ясно дал понять, что не намерен направлять американские войска для защиты Украины, подчеркнуто заявив в начале декабря, что военный вариант был «не на столе», а на этой неделе он предупредил американцев, что «было бы разумно» покинуть страну. Но Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, в среду уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты помогать американцам, «застрявшим» после вторжения.
«Соединенные Штаты обычно не проводят массовые эвакуации. Псаки сказал на брифинге. «Есть целый ряд способов, которыми люди и американцы могут покинуть Украину, и мы призываем их делать именно это».
Спутниковые снимки среды и четверга показали новые российские силы и технику все еще прибывает с трех сторон Украины. В этом месяце высокопоставленные чиновники администрации Байдена сообщили законодателям, что президент России Владимир В. Путин собрал все необходимое для проведения вторжения, которое может занять продолжительное время. огромные человеческие жертвывключая потенциальную гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей.
Среди самый агрессивный действия Путин может взять, если он вторгнется, чтобы быстро окружить и захватить Киев, столицу. Но официальные лица подчеркнули, что аналитики американской разведки по-прежнему не считают, что г-н Путин еще не решил, стоит ли вторгаться.
«Я надеюсь, что если на самом деле он достаточно глуп, чтобы войти, то он достаточно умен, чтобы фактически не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан», — сказал он. Байден сказал в четверг.
Спросил г. Холт, если бы он сказал мистеру Путина, была ли это «черта, которую они не могут перейти», президент был непреклонен.
«Мне не нужно было говорить ему об этом», — — сказал Байден. «Я говорил об этом. Он это знает.
Эрик Шмитт внес отчетность.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».