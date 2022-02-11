Байден предупреждает американцев в Украине не уезжать, говорит, что отправка войск для эвакуации будет «мировой войной»

Президент Джо Байден в четверг выступил с предупреждением для всех американцев, которые остаются в Украине, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением: GO.

«Американские граждане должны уехать сейчас же», — сказал Байден в интервью ведущему NBC News Лестеру Холту.

Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро пойти не так.

Холт спросил Байдена, какой сценарий может побудить его направить войска для спасения американцев, бегущих из страны. Байден ответил: «Нет». Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга».

«Мы находимся в совершенно другом мире, чем когда-либо», — добавил он.

Смотрите интервью на «NBC Nightly News with Lester Holt» сегодня вечером в 18:30 по восточному времени / 17:30 по восточному времени. Настройтесь на дополнительную информацию в пятницу в 7:00 по восточному времени в программе «СЕГОДНЯ» и в воскресенье во время предварительного шоу NBC Super Bowl.

Отдельно Государственный департамент в четверг выпустил консультативное предупреждение о том, что Соединенные Штаты «не смогут эвакуировать американских граждан, если российские военные действия произойдут где-либо в Украине». Он предупредил, что нормальная консульская служба, в том числе помощь гражданам, пытающимся покинуть страну, будет «серьезно затронута».

Согласно оценке военных и разведки США, российская армия может начать крупномасштабное вторжение с танками, которые могут достичь Киева, столицы, в течение 48 часов.

Байден утверждал, что если президент России Владимир Путин был «достаточно глуп, чтобы войти, он достаточно умен, чтобы фактически не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан».

— Ты говорил ему это раньше? — спросил Холт.

Байден ответил: «Да».

— Вы сказали ему, что американцы будут чертой, которую они не смогут перейти? — спросил Холт.

«Мне не нужно было говорить ему об этом, — сказал Байден. — Я говорил об этом. Он это знает».

Состояния внутренней маски

Что касается вопроса об отмене обязательных требований в отношении ношения внутренних масок, Байден указал, что, возможно, еще слишком рано завершать работу над требованиями, которые применяются к федеральным правительственным учреждениям и общественным зданиям.

Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Орегон — все штаты во главе с губернаторами-демократами — объявили на этой неделе, что они ослабляют или отменяют мандаты на ношение масок.

«Я взял на себя обязательство, что буду следить за наукой, поскольку CDC и федеральные работники представили ее, и я думаю, что это может быть преждевременно, но, знаете ли, это трудный вызов», — сказал Байден, имея в виду в CDC, ссылаясь на CDC. и профилактика.

Президент Джо Байден во время интервью с Лестером Холтом. Новости NBC

На вопрос, должны ли дети носить маски в школах, по всему штату разгорелись еще одни дебаты, Байден имел в виду открытие школ. CDC предлагает носить маски в местах, где новый уровень заболеваемости превышает 50 случаев на 100 000 человек или уровень положительных результатов теста превышает 8 процентов, и эта рекомендация по-прежнему распространяется на большую часть страны.

«Когда я вступил в должность, было открыто только 46 процентов школ. Сейчас открыто 98 процентов из них, и они носят маски», — сказал Байден. «Происходит то, что с каждым днем ​​у детей появляется все больше защиты. Теперь мы собираемся делать прививки детям младше семи лет и младше, поэтому чем больше у них защиты, тем больше вероятность того, что вы видеть все меньше и меньше требований для доступа.» на маске. »

Верховный суд

Байден сказал, что было «глубокое погружение» в четырех кандидатов на его предстоящее назначение вместо судьи Стивена Брейера, который объявил в прошлом месяце, что уйдет из Верховного суда в конце текущего срока.

«В шорт-лист вошли невероятно квалифицированные и задокументированные кандидаты», — сказал он. «Они были отличниками. Они приехали из лучших университетов. У них есть опыт, кто-то на скамейке запасных, кто-то в юридической практике».

Брейер — один из трех либеральных судей в суде, работающих вместе с шестью консерваторами, и его решение уйти в отставку после более чем 27-летнего перерыва не изменит политических пристрастий суда.

Байден заявил, что сдержит свое предвыборное обещание выбрать чернокожую женщину, которое некоторые республиканцы раскритиковали.

Байден предсказал, что тот, кто его выберет, найдет некоторую поддержку среди республиканцев.

«Я не собираюсь делать идеологический выбор», — сказал он. «Я ищу кого-то, кто заменит судью Брейера в том же качестве, что и судья Брейер, с открытым умом, который понимает и интерпретирует Конституцию в соответствии с преобладающим толкованием Конституции».