Байден предупреждает, что США ответят на действия Ирана, включая атаки дронов

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты ответят на действия Ирана против интересов Вашингтона, включая недавние удары беспилотников.

«На вопрос, как реагировать на их действия, противоречащие интересам США, будь то удары дронов или что-то еще, мы собираемся ответить», – сказал Байден на пресс-конференции после встречи G20. Саммит в Риме.

«Мы продолжим отвечать», – добавил он.

Заявление Байдена прозвучало после того, как официальные лица США обвинили Иран в атаке дронов на удаленный американский форпост в Сирии. В понедельник официальные лица заявили, что Соединенные Штаты считают, что Иран предоставил ресурсы и поддержал атаку, но что беспилотники не были запущены из Ирана.

Сообщений о погибших или раненых в результате нападения 20 октября не поступало.

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В ответ Минфин США объявил в пятницу о новых санкциях против двух высокопоставленных членов Стражей исламской революции и двух дочерних компаний за поставку беспилотных летательных аппаратов и соответствующих материалов повстанческим группировкам в Ираке, Ливане, Йемене и Эфиопии.

Это большая проблема, но, похоже, никого не волнует: – х5 # Иранский Дроны со взрывчаткой были запущены по городу Аль-Танф на юго-востоке #Сирийская Арабская Республика На прошлой неделе объект вооруженных сил США был поражен, что министерство обороны охарактеризовало как «сложное, скоординированное и преднамеренное нападение».https://t.co/IGlzaCFGN9 pic.twitter.com/Ep08bQiy2u – Чарльз Листер (@Charles_Lister) 26 октября 2021 г.

Американские силы и силы коалиции дислоцируются в Аль-Танфе для обучения сирийских сил патрулированию, чтобы противостоять джихадистам Исламского государства. База также расположена на дороге, которая служит жизненно важным связующим звеном для поддерживаемых Ираном сил от Тегерана до южного Ливана и Израиля.

Представитель Пентагона Джон Кирби отказался сообщить подробности, когда его спросили об отчете во время пресс-конференции в понедельник. Он назвал это «сложной, скоординированной и преднамеренной атакой» и сказал, что Соединенные Штаты уже видели подобные атаки со стороны поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев. Но он не стал вдаваться в подробности и сказал, что у него нет обновленной информации о боеприпасах, использованных при нападении.

Кирби также отказался сообщить, были ли войска предупреждены заранее или США намеревались организовать военный ответ.

Ссылаясь на министра обороны США Ллойда Остина, Кирби сказал: «Защита и безопасность наших сил за рубежом остается серьезной проблемой для министра, и что, если будет ответ, он будет в удобное для нас время, место и способ. , и мы, конечно, не будем опережать подобные решения ».

Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге в Пентагоне в Вашингтоне 17 февраля 2021 г. (AP Photo / Alex Brandon, File)

Проиранские СМИ писали, что атака на Аль-Танф была осуществлена ​​«союзниками Сирии» – очевидная ссылка на поддерживаемые Ираном группировки – в ответ на нападение, которое произошло несколько дней назад недалеко от исторического сирийского города Пальмира. В нападении обвиняют Израиль. Официальные лица США заявляют, что Америка не участвовала.

Атака на Аль-Танф произошла в период роста напряженности в отношениях с Ираном. На этой неделе администрация Байдена заявила, что международные дипломатические усилия по возвращению Ирана к переговорам о возвращении к ядерной сделке 2015 года оказались в «критическом месте» и что терпение на исходе. Но Вашингтон также стремится вернуть Иран за стол переговоров.

Военный пост США в Аль-Танфе на юге Сирии, 22 октября 2018 г. (AP / Lolita Baldor)

Последнее крупное нападение Ирана на вооруженные силы США произошло в январе 2020 года, когда Тегеран запустил залп баллистических ракет по авиабазе Аль-Асад в Ираке. Силы США и коалиции были предупреждены о приближающихся ракетах, и им удалось укрыться, но более 100 американских военнослужащих получили травмы головного мозга в результате взрывов.

Эта атака была осуществлена ​​в ответ на удар американского беспилотника в начале этого месяца около аэропорта Багдада, в результате которого были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и лидер иракских ополченцев Абу Махди аль-Мухандис.

Через два месяца после нападения Асада американские истребители в ответ нанесли удар по пяти объектам, нацеленным на членов поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев, которые, как считается, были ответственны за январский ракетный удар.