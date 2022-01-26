Байден пригрозил Путину санкциями, если Россия вторгнется в Украину

Западные лидеры усилили подготовку к любым военным действиям России на Украине во вторник, поскольку ведутся переговоры о защите энергопоставок, а президент Джо Байден заявил, что рассмотрит возможность введения прямых санкций против президента Владимира Путина.

Напряженность оставалась высокой после того, как НАТО заявило в понедельник, что оно приводит свои силы в боевую готовность и поддерживает Восточную Европу дополнительными кораблями и истребителями в ответ на наращивание российских войск у границы с Украиной.

Россия, которая отрицает, что планировала нападение, заявила, что наблюдает «с большой тревогой». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил позицию Москвы о том, что причиной кризиса являются действия США и НАТО, а не усиление российских сил.

Президент Украины Владимир Зеленский в телеобращении по видеосвязи во вторник вечером призвал своих граждан сохранять спокойствие и сообщил, что ведется работа по проведению встречи между ним и лидерами России, Германии и Франции.

«Нет ни розовых очков, ни детских иллюзий, и все непросто… но есть надежда», — сказал он.

Байден повторил, что не планирует отправлять войска США в Украину, которая не является членом НАТО, но сказал, что рассмотрит возможность введения прямых санкций против Путина и что вторжение России будет иметь «серьезные последствия».

Журналисты спросили Байдена, видит ли он себя лично наказывающим Путина, если тот вторгнется в Украину.

Он сказал да.» «Я бы видел это.»

Во вторник в Киеве приземлился американский самолет с военной техникой и боеприпасами, что стало третьей партией пакета безопасности на сумму 200 миллионов долларов для поддержки Украины.

Министерство обороны США заявило, что около 8500 солдат США приведены в состояние повышенной боевой готовности и ожидают приказа о развертывании на восточном фланге НАТО. Байден заявил во вторник, что в ближайшем будущем он может перебросить силы.

Западные лидеры говорят, что единство имеет решающее значение, даже несмотря на то, что между европейскими странами возникают разногласия по поводу того, как лучше реагировать.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил парламенту, призвав наших «европейских друзей» быть готовыми к введению санкций, как только произойдет какое-либо вторжение.

По его словам, Великобритания обсуждает с США возможность запрета России участвовать в глобальной платежной системе SWIFT.

В Вашингтоне высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что Соединенные Штаты ведут переговоры с крупными производителями энергии и компаниями по всему миру о возможном перенаправлении поставок в Европу, если Россия вторгнется в Украину.

В телефонном разговоре с журналистами официальные лица не назвали страны или компании, участвующие в обсуждениях по защите поставок в Европу, но сказали, что среди них есть широкий круг поставщиков, включая продавцов СПГ.

Мы работали над выявлением дополнительных объемов нероссийского природного газа из разных регионов мира; От Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США», — сказал высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности.

Европейский союз зависит от России примерно на треть своих поставок газа. Любое прекращение его российского импорта усугубит текущий энергетический кризис, вызванный дефицитом.

военные действия

Россия имеет десятки тысяч военнослужащих вблизи Украины и требует от Запада гарантий безопасности, в том числе обещания НАТО никогда не впускать Украину. Москва рассматривает бывшую советскую республику как буферную зону между Россией и странами НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая во вторник в Берлине, сказал, что попросит разъяснений о намерениях России в отношении Украины в ходе телефонного разговора с Путиным в пятницу.

Макрон и канцлер Германии Олаф Шульц подчеркнули, что Москва заплатит высокую цену, если нападет на Украину.

В среду в Париже запланирована встреча политических советников из России, Украины, Германии и Франции в рамках так называемой «нормандской формулы» для поиска путей прекращения конфликта на востоке Украины между киевскими силами и пророссийскими сепаратистами.

Шульце защищал отказ Германии последовать примеру других западных стран в отправке Киеву смертоносного оружия для защиты от возможного российского вторжения, сославшись на исторические причины предупреждения Берлина.

В последние дни напряженность вокруг Украины ощущалась на финансовых рынках и ценах на нефть. Эскалация конфликта между Россией и Украиной, вероятно, приведет к увеличению стоимости энергии для многих стран, что позволит дольше поддерживать высокие ключевые уровни инфляции, заявила Гита Гопинат, первый заместитель директора-распорядителя МВФ.

В прошлом году Соединенные Штаты выделили Украине более 650 миллионов долларов на помощь в области безопасности, а с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский полуостров Крым, в общей сложности более 2,7 миллиарда долларов.

На сегодняшний день у НАТО около 4000 солдат в составе многонациональных батальонов в Эстонии, Литве, Латвии и Польше, поддерживаемых танками, средствами ПВО и подразделениями разведки и наблюдения.