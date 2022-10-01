Байден призвал мир наказать Россию за попытку аннексии Украины

ВАШИНГТОН. Президент Байден в пятницу осудил заявление России об аннексии захваченной украинской территории в ответ на недавнюю эскалацию Москвой ряда санкций и предупреждение президента Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты будут защищать «каждый дюйм» территории НАТО от потенциального нападения.
Спустя несколько часов после того, как г-н Путин произнес речь, в которой заявил, что Россия контролирует четыре области на востоке Украины, Байден назвал эту акцию «мошенническим» нарушением международного права, демонстрирующим «неуважение к миролюбивым странам повсюду».
«Соединенные Штаты никогда этого не поймут, и, откровенно говоря, мир тоже этого не признает», — сказал Байден из Белого дома. «Он не может безнаказанно захватить землю своего соседа. Это просто».
Мировые лидеры сплотились вокруг Байдена, решительно осудив вторжение России в Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия совершила «серьезное нарушение международного права и суверенитета Украины». Обещание в Твиттере Помочь Украине «восстановить полный суверенитет над всей своей территорией».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал действия Путина «незаконным и нелегитимным захватом земель» и пообещал продолжать помогать Украине до тех пор, пока агрессор не будет побежден.
Даже среди традиционных союзников России ни одна страна не признала аннексию. Узбекистан, одна из бывших советских республик в Центральной Азии, выпустил утверждение Он принял речь г-на Путина, в которой содержится призыв к «уважению суверенитета, территориальной целостности и невмешательству во внутренние дела других стран».
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения России, заявив, что он ускоряет процесс подачи заявки своей страны на вступление в НАТО. В видео он обвинил Кремль в попытке «украсть то, что ему не принадлежит».
«Украина этого не допустит», — сказал он.
А вот просьба г-на Зеленского о вступлении в альянс встретила менее резонансный отклик.
«Сейчас мы считаем, что лучший способ поддержать Украину — это оказать практическую поддержку на местах в Украине», — сказал Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности.
президентство Байдена
С приближением промежуточных выборов вот позиция президента Байдена.
Новые санкции, введенные администрацией Байдена, направлены на то, чтобы еще больше подорвать оборонный и технологический секторы России и другие отрасли, а также изолировать более высокопоставленных чиновников и их семьи от мировой торговли. Среди этих чиновников два управляющих Центральным банком России.
Но с учетом того, что широкомасштабные западные санкции уже введены против России, эти действия могут быть менее важными, чем усилия администрации по глобальной изоляции Москвы посредством нового обращения к странам, которые не выбрали явную сторону в конфликте.
«Я призываю всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные попытки России аннексировать Украину и как можно дольше поддерживать народ Украины», — говорится в заявлении Байдена.
Предупреждение Байдена Путину прозвучало на фоне серьезных подозрений официальных лиц США в том, что Россия несет ответственность за явный саботаж газопровода «Северный поток», который проходит между Россией и Германией. Повреждение произошло вблизи стран НАТО в Балтийском море, но в международных водах.
Г-н Салливан заявил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты «усилили наше наблюдение и мониторинг критически важной инфраструктуры на территории НАТО».
Официальные лица США давно обеспокоены тем, что г-н Путин может эскалировать войну с помощью обычного военного удара по объектам в странах Восточной Европы, таких как Польша и Румыния, которые являются союзниками по НАТО, которые служат пунктами транзита оружия в Украину, или с помощью кибератак.
Новый раунд санкций соответствует давним обещаниям администрации Байдена наказать Россию за любые действия по аннексии захваченной украинской территории. Но Соединенные Штаты изо всех сил пытались расширить свой союз стран, помогающих Украине, и многие мировые державы, особенно Китай и Индия, поддерживали стратегические партнерские отношения с Россией и продолжают обогащать Москву покупками энергоносителей.
Ситуация может измениться, если г-н Путин решит сделать свои угрозы применения ядерного оружия более явными. Путин заявил, что Россия примет любые доступные меры для защиты своей территории, а некоторые аналитики заявили, что он может применить эту угрозу против военных действий Украины на незаконно аннексированных ею территориях. Г-н Байден настоятельно предостерег г-на Путина от применения ядерного оружия, и некоторые из его помощников говорят, что они надеются, что другие мировые лидеры донесут до Москвы то же самое.
После того, как г-н Путин зловеще упомянул в своем выступлении о применении ядерного оружия, г-н Салливан заявил журналистам, что «с учетом всех пустых разговоров и ядерной атаки Путина существует опасность» того, что его могут считать ядерным оружием. Он бьет. Аналитики говорят, что это, вероятно, примет форму относительно небольшого тактического ядерного оружия либо на поле боя, либо в качестве предупредительного выстрела в безлюдной местности.
Несмотря на последний шаг г-на Путина, администрация Байдена все еще воздерживается от драматического шага по наложению санкций на международные закупки российской энергии. Официальные лица США опасаются, что цены на энергоносители резко вырастут, особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, а европейцы будут разочарованы расходами на электроэнергию для домашних хозяйств. Чиновники «большой семерки» обсуждают установление потолка цен на закупки российской нефти, но не договорились о том, как его реализовать.
США и крупные европейские страны объявили бойкот российской нефти и газа. Но более высокие цены на энергоносители после путинского вторжения увеличили прибыль российских компаний и центрального правительства. Помимо Китая и Индии, за последний год закупки российской нефти увеличили и другие страны, в том числе Турция, член НАТО.
Официальные лица США говорят, что надеются, что даже если эти страны официально не установят потолок цен на российскую нефть, все покупатели смогут использовать этот потолок для переговоров о гораздо более низких ценах, что может привести к истощению доходов России.
Санкции, объявленные в пятницу, добавили новые имена в длинный список российских чиновников, компаний и учреждений, подвергшихся санкциям американских агентств в первые недели войны.
Минфин заявил, что наложит санкции на 14 российских руководителей и компаний, а также международные компании, в том числе компании в Китае, Армении и Беларуси, за их поставку российским военным.
«Это действие является четким сигналом о том, что международные поставщики российских предприятий и российского оборонного сектора рискуют попасть под санкции», — говорится в заявлении министра иностранных дел Энтони Дж. Блинкена.
Министерство торговли добавило 57 организаций из России и украинского Крыма, которые российские военные насильственно оккупировали в 2014 году, в так называемый «Список организаций» с целью строгого ограничения деловых операций. Официальные лица США заявили, что постараются обеспечить, чтобы бизнес между иностранными компаниями и компаниями, включенными в список, был ограничен. Сейчас в списке Минторга 392 организации, связанные с Россией.
Начиная с зимы, администрация Байдена неуклонно объявляла о путевых и экономических санкциях против многих российских политических элит, но в пятницу нацелилась на большее их количество. Госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении более 900 российских чиновников. Минфин включил в свой санкционный список почти 300 депутатов парламента.
Чиновники казначейства также назвали еще нескольких высокопоставленных лиц, которые были включены в список: Эльвира Сакипзадовна Набиулина, председатель Центрального банка России; Ольга Николаевна Скоробогатова, первый заместитель Председателя Банка; Александр Валентинович Нова, вице-премьер; и родственники членов Совета национальной безопасности России. Агентства США уже включили членов Совета Безопасности в свои списки.
Действия против г-жи Набиуллиной могут быть признаком того, что официальные лица США изо всех сил пытаются найти новые и значимые цели для санкций, которые не соответствуют международному энергетическому рынку. Международные экономисты и банкиры хвалили г-жу Набиуллину за ее политику, а некоторые официальные лица США не хотели включать ее в санкционный список.
Дэниел Таннебаум, бывший чиновник казначейства и партнер консалтинговой фирмы Oliver Wyman, сказал, что санкции, объявленные в пятницу, вряд ли изменят расчеты Путина. «Я не думаю, что он обязательно собирается двигать иглу в плане подавления России», — сказал он.
В пятницу администрация Байдена представила в Совете Безопасности ООН резолюцию, осуждающую территориальные претензии России. Россия наложила вето на эту меру, и официальные лица США заявили, что намерены представить эту меру полному составу Организации Объединенных Наций на следующей неделе.
В течение нескольких месяцев официальные лица США анализировали заявления крупных стран, сохраняющих нейтралитет в отношении войны на Украине или являющихся союзниками Москвы, на предмет каких-либо признаков прояснения отношений между ними и Россией.
В начале встречи на высшем уровне в Самарканде (Узбекистан) в прошлом месяце г-н Путин признал, что у китайского президента Си Цзиньпина есть «вопросы и опасения» по поводу войны. Представители США говорят, что Пекин, самый влиятельный партнер Москвы, воздерживается от предоставления России материальной помощи для ведения войны.
Но чиновники также говорят, что не видят разрыва в этом стратегическом партнерстве.
«Китайцы держат свою линию», — сказал Эван Медейрос, профессор Джорджтаунского университета, который был старшим директором по Азии в Совете национальной безопасности при президенте Бараке Обаме. Администрация Байдена знает, что Пекин не принесет им воды в Россию.
Алан Рэйбпорт Участие в подготовке отчетов.
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