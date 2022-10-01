Байден призвал мир наказать Россию за попытку аннексии Украины

Новый раунд санкций соответствует давним обещаниям администрации Байдена наказать Россию за любые действия по аннексии захваченной украинской территории. Но Соединенные Штаты изо всех сил пытались расширить свой союз стран, помогающих Украине, и многие мировые державы, особенно Китай и Индия, поддерживали стратегические партнерские отношения с Россией и продолжают обогащать Москву покупками энергоносителей.

Ситуация может измениться, если г-н Путин решит сделать свои угрозы применения ядерного оружия более явными. Путин заявил, что Россия примет любые доступные меры для защиты своей территории, а некоторые аналитики заявили, что он может применить эту угрозу против военных действий Украины на незаконно аннексированных ею территориях. Г-н Байден настоятельно предостерег г-на Путина от применения ядерного оружия, и некоторые из его помощников говорят, что они надеются, что другие мировые лидеры донесут до Москвы то же самое.

После того, как г-н Путин зловеще упомянул в своем выступлении о применении ядерного оружия, г-н Салливан заявил журналистам, что «с учетом всех пустых разговоров и ядерной атаки Путина существует опасность» того, что его могут считать ядерным оружием. Он бьет. Аналитики говорят, что это, вероятно, примет форму относительно небольшого тактического ядерного оружия либо на поле боя, либо в качестве предупредительного выстрела в безлюдной местности.

Несмотря на последний шаг г-на Путина, администрация Байдена все еще воздерживается от драматического шага по наложению санкций на международные закупки российской энергии. Официальные лица США опасаются, что цены на энергоносители резко вырастут, особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, а европейцы будут разочарованы расходами на электроэнергию для домашних хозяйств. Чиновники «большой семерки» обсуждают установление потолка цен на закупки российской нефти, но не договорились о том, как его реализовать.

США и крупные европейские страны объявили бойкот российской нефти и газа. Но более высокие цены на энергоносители после путинского вторжения увеличили прибыль российских компаний и центрального правительства. Помимо Китая и Индии, за последний год закупки российской нефти увеличили и другие страны, в том числе Турция, член НАТО.

Официальные лица США говорят, что надеются, что даже если эти страны официально не установят потолок цен на российскую нефть, все покупатели смогут использовать этот потолок для переговоров о гораздо более низких ценах, что может привести к истощению доходов России.

Санкции, объявленные в пятницу, добавили новые имена в длинный список российских чиновников, компаний и учреждений, подвергшихся санкциям американских агентств в первые недели войны.