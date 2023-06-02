Байден призывает новых лейтенантов придерживаться прилагательных > Министерство обороны > Новости Министерства обороны

Президент Джо Байден сказал выпускникам Военно-воздушной академии, что они тренеры будущего, и теперь они должны оставаться верными тем качествам, которые привели их к этому моменту: Гибкость, креативность, выносливость и целеустремленность.

Эти качества потребуются новым лейтенантам ВВС и Космических сил, сказал президент, «потому что не только мир, в который вы попадаете, быстро меняется, но и темпы изменений также ускоряются».

Байден назвал глобальные проблемы, связанные с конкуренцией с Китаем, и растущую угрозу России в качестве двух движущих сил, обуславливающих потребность в этих качествах. И как будто этого было недостаточно, сказал он, есть регионы мира, переживающие растущую нестабильность, отсутствие продовольственной безопасности и стихийные бедствия, которые усугубляются экзистенциальной угрозой изменения климата.

И Байден отметил, что выпускники уже имеют опыт работы с одним из величайших активов Америки: беспрецедентной сетью союзников, партнеров и друзей. Студенты со всего мира посещают Академию ВВС вместе со своими соотечественниками-американцами.

Байден сказал, что в первые годы своего пребывания в должности он потратил много времени на воссоздание этой сети, особенно с НАТО союзники. «Эти страны охотно встают на нашу сторону, чтобы противостоять угрозам и решать общие проблемы», — сказал он. «Наши партнерские отношения усиливают нашу силу и делают нас более эффективными».

Противники понимают, что означает эта система союзов, и потратили время и деньги, пытаясь разорвать эти связи. «Мы видели это снова и снова, особенно мировую поддержку мужественного украинского народа, когда он защищал свои семьи и дома от жестокого нападения России», — сказал президент. Президент России [Vladimir] Путин был уверен, что НАТО расколется и не устоит.

Вместо этого Соединенные Штаты объединяют мир, чтобы твердо стоять на стороне Украины и отстаивать ценности, которыми дорожит американский народ, — свободу, суверенитет, демократию и простое достоинство. «Работая с коалицией из более чем 50 стран, мы предоставили историческую помощь в области безопасности, которая позволила Украине защитить себя», — сказал он.

Есть также единство в отношении конкуренции с Китаем. «Соединенные Штаты не стремятся к конфликту или конфронтации с Китаем», — сказал Байден. «Китай и Соединенные Штаты должны иметь возможность работать вместе, где это возможно, для решения глобальных проблем, таких как климат. Но мы готовы к жесткой конкуренции. Мы будем отстаивать наши интересы, наших друзей и наши ценности».

Соединенные Штаты работают с партнерами во всех частях мира, чтобы инвестировать в партнерские отношения и укреплять безопасность Америки.

Многообещающими являются и другие инициативы, в том числе Quad, который объединяет Австралию, Индию, Японию и Соединенные Штаты для инвестирования в безопасность Индо-Тихоокеанского региона.

«НАТО более активна и сплочена, чем за последние десятилетия», — сказал он. «Теперь он стал еще сильнее с присоединением нашего нового союзника, Финляндии, а вскоре и Швеции».

Президент сказал, что страны во всем мире могут не соглашаться с США по каждому вопросу, «но они хотят работать с нами». «Они выбирают нас не из-за угроз или принуждения, а из-за общего интереса, который мы преследуем вместе, чтобы сделать мир лучше и безопаснее для всех».

Президент сказал, что это идея, которая представляет Соединенные Штаты. «Когда люди во всем мире видят летящий над головой серый хвост Соединенных Штатов, звезды и полосы на ваших плечах, они знают, что это значит: свобода, возможность, возможность и надежда», — сказал он. «Кто мы, за что боремся, поэтому выбрали этот путь.

«Выпускники, отправляясь в аспирантуру или готовя пилотов для работы в качестве конструкторов ракет, космических операторов, ученых или инженеров, никогда не забывайте о священной клятве, которую вы даете, и миссии, которой вы служите, является чем-то гораздо большим, чем любой человек или президент. наша Конституция, это наша страна, и это наша ценность». Постоянный американец.