Байден прогнозирует, что Россия переедет на Украину

Президент Джо Байден ожидал, что Россия сделает шаг в сторону Украины, но сказал, что президент Владимир Путин, вероятно, не принимал решения и что страна столкнется с ужасными экономическими последствиями в случае военного нападения.

Байден сказал на широкой пресс-конференции 19 января, посвященной его первому году пребывания в должности. штаб-квартира. центр.

Но Байден сказал, что нападение на Украину станет «катастрофой для России» и приведет к массовым человеческим, экономическим и политическим жертвам в Москве.

«Наши союзники и партнеры готовы наложить огромные расходы и причинить большой вред России и российской экономике», — сказал он, включая санкции в отношении энергетического сектора и лишая российские банки возможности совершать операции в долларах США, мировой резервной валюте.

Хотя российская армия сильнее украинской, Байден предположил, что человеческие потери для россиян будут «тяжелыми».

«Это не просто пикник для России», — сказал он. «В военном отношении у них есть подавляющее преимущество. Что касается Украины, то они немедленно заплатят высокую цену в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе, если сделают это».

Что касается Путина, Байден сказал, что, по его мнению, российский президент «по-прежнему не хочет полномасштабной войны», но ищет определенную степень эскалации и конфронтации.

Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих в оккупированном Крыму и у границ Украины, что вызвало тревогу в западных столицах по поводу того, что Москва готовится к новым военным действиям против Украины. Москва уже поддерживает боевиков-сепаратистов в продолжающейся войне на востоке Украины, в результате которой с 2014 года, когда она незаконно аннексировала Крым, погибло более 13 200 человек.

Россия отрицает, что планировала вторжение, хотя враждебная риторика усиливается и выдвигает ряд требований о расширении НАТО и архитектуре безопасности в Восточной Европе.

Байден сказал, что, по его мнению, Путин намеревался испытать НАТО и что реакция на действия России будет зависеть от ее размера и способности Запада преодолевать разногласия.

«Россия будет привлечена к ответственности, если они вторгнутся, и это зависит от того, что они сделают, — сказал Байден. .» Он сказал.

«Но если они действительно сделают то, что могут… для России будет катастрофой, если они еще больше вторгнутся в Украину», — добавил Байден.

Нажимая на то, что он имел в виду под «простым вторжением», Байден сказал, что в западных столицах «существуют разногласия» по поводу того, как реагировать в зависимости от конкретного характера того, что делает Россия.

«Большие страны невозможно одурачить, во-первых. Во-вторых, мысль о том, что мы сделаем все, чтобы расколоть НАТО… была бы большой ошибкой. Так что вопрос в том, намного ли это меньше, чем крупное вторжение или… …просто появление великих военных держав». Например, вопрос в том, будут ли они продолжать использовать киберусилия, что ж, мы можем ответить тем же».

В явной попытке объяснить коварную реакцию президента Белый дом опубликовал заявление сразу после пресс-конференции.

«Если какие-либо российские вооруженные силы перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения, и оно встретит быстрый, резкий и сплоченный ответ со стороны Соединенных Штатов и наших союзников. Президент Байден также знает по своему многолетнему опыту, что У россиян есть всеобъемлющее руководство по агрессии, непригодной для военных действий, включая кибератаки и полутактические военные действия. Сегодня он подчеркнул, что на эти агрессивные действия России будет дан решительный, взаимный и единый ответ», — заявил Белый дом.

На прошлой неделе российские дипломаты встретились с высокопоставленными официальными лицами США, стран НАТО и Европы, чтобы обсудить радикальные требования Москвы, многие из которых западные официальные лица назвали безынициативными. Переговоры не привели к прорыву, и это, наряду с враждебной риторикой Москвы, встревожило западных официальных лиц.

«Я знаю, что у Путина есть жесткий выбор: либо эскалация, либо дипломатия», — сказал Байден.

Россия также перебросила свои силы в Беларусь для проведения так называемых совместных военных учений, что дало ей возможность атаковать соседнюю Украину с севера, востока и юга.

Министр иностранных дел Энтони Блинкен должен встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 21 января в швейцарской Женеве.

В Киеве, чтобы проконсультироваться с украинцами, Блинкен заявил 19 января, что Соединенные Штаты предпочли бы продолжать дипломатию с Москвой, насколько это возможно, чтобы избежать агрессии против Украины.

Блинкен должен отправиться в Берлин для четырехсторонних переговоров с Великобританией, Францией и Германией 20 января, поскольку он надеется обеспечить единство Запада, прежде чем отправиться в Женеву на встречу с Лавровым.

По сообщениям AFP, Associated Press и Reuters.