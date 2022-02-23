Байден продвигает санкции против компании, стоящей за газопроводом Nord Stream.

«Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц ее дочерних компаний. Эти шаги являются еще одной частью нашего первоначального пакета санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы не будем колебаться предпринять дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — говорится в заявлении Байдена.

«Своими действиями президент (Владимир) Путин предоставил миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа и других видов энергии», — написал Байден.

Этот шаг является частью серии санкций, введенных Соединенными Штатами и их союзниками в отношении России на этой неделе в ответ на признание Путиным сепаратистских территорий на востоке Украины в качестве независимого государства.

И в среду были признаки эскалации кризиса, несмотря на множество новых санкций. Источники, в том числе премьер-министр Латвии, сообщили CNN, что российские войска двинулись в восточный регион Украины, который Россия теперь признала независимым государством.

«По имеющейся у меня информации, Путин перебрасывает дополнительные войска и танки на оккупированный Донбасс», — заявил премьер-министр Латвии Артурс Кришанис Карис. Репортеру CNN Джиму Скиутто в среду . «По любому определению это пересечение суверенной территории с соседней страной». Чиновник сказал, что администрация решила продвинуться вперед с отменой отказа от требований национальной безопасности в отношении «Северного потока — 2» после того, как Германия объявила во вторник, что прекращает сертификацию трубопровода. Чиновник добавил, что введение санкций в отношении материнской компании Nord Stream 2, Nord Stream 2 AG — зарегистрированной в Швейцарии компании, материнской компанией которой является российский газовый гигант «Газпром», — является похоронным звоном для проекта. Этот шаг представляет собой серьезный сдвиг в политике администрации в отношении «Северного потока — 2», которая ранее вводила санкции в отношении некоторых более мелких компаний, участвующих в проекте, в том числе некоторых российских компаний и судов, которые помогали в строительстве, но были отложены. Наказание Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Матиаса Варнига. READ Девочка, родившаяся от внутрижелудочных близнецов, в тяжелой медицинской редкости: отчет Президент Джо Байден и глава Госдепартамента по энергетике Амос Хохштейн, отвечающий за дипломатию, связанную с «Северным потоком», уже давно выступают против этого проекта. Но опасения заключались в том, что введение против него самых жестких санкций испортит отношения США с Германией, которая настаивала на том, что трубопровод был просто деловым предприятием. Но теперь, когда Германия, после напряженной дипломатии с Соединенными Штатами, согласилась приостановить принятие трубопровода на неопределенный срок, Соединенные Штаты чувствуют себя более свободно, позволяя санкциям Конгресса двигаться вперед. Чиновник объяснил, что администрация, по сути, хотела, чтобы Германия самостоятельно приняла решение остановить трубопровод, прежде чем вводить дополнительные санкции в отношении проекта. Этот шаг, скорее всего, встретит поддержку обеих партий. Демократические и республиканские законодатели уже давно рассматривают трубопровод как потенциальную угрозу Европе, потому что Россия использовала свой контроль над поставками энергоресурсов, чтобы оказывать давление на страны Восточной Европы, включая Украину, перекрывая эти поставки даже в зимние месяцы. Обеспокоенность в Конгрессе по поводу газопровода была настолько серьезной, что законодатели приняли закон подавляющим большинством двухпартийного большинства в 2019 году, а затем расширили его в 2020 году, потребовав санкций против «Северного потока — 2». Генеральный директор по соображениям национальной безопасности подтолкнул сенатора-республиканца Теда Круза к поднятию десятки номинантов Байдена на руководящие должности в сфере национальной безопасности и посла. CNN обратился в Государственный департамент за комментариями. Заместитель директора Национального экономического совета Далип Сингх заявил журналистам во вторник, что остановка проекта «Северный поток — 2» «приносит в жертву то, что могло бы стать дойной коровой для российской казны», и «ослабит мертвую хватку России в Европе, снабжая ее газом, который является основным поворотный момент» об энергетической независимости мира от России. READ Израильские ученые научили золотых рыбок водить машину Отказ был последним в том, что, как ожидается, будет устойчивым темпом введения санкций США в связи с действиями России в Украине. Белый дом заявил в среду, что ожидает дополнительных санкций в отношении России, отметив, что даже если страна не предпримет никаких дальнейших действий в отношении Украины, Соединенные Штаты и их союзники продолжат нести расходы. Сингх, выступая на CNN, не уточнил сроки. Но он указал виды санкций, которые Соединенные Штаты могут ввести, включая экспортный контроль «в любой момент». «Эти затраты будут возрастать отсюда. Два крупнейших банка в российской экономике владеют активами на сумму 750 миллиардов долларов, что в 10 раз больше. Наш экспортный контроль, который может лишить Россию всех важнейших технологических ресурсов, еще не введен. раскрыты. Мы можем раскрыть их в любой момент». Во вторник Байден объявил о том, что, по его словам, является «первой серией» санкций против России, включая ограничения в отношении двух государственных банков, трех российских чиновников, близких к Путину, и суверенный долг России. Эти шаги были жесткими, но по-прежнему остаются самыми жесткими мерами, которые когда-либо принимали Соединенные Штаты. Сингх сказал, что дополнительные санкции могут быть введены, даже если Россия не будет оказывать большего давления на Украину. «Издержки продолжают расти. Нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины недопустимо», — сказал он. Он назвал санкции, введенные во вторник, «эффектом демонстрации», которая «будет расти все больше и больше». В одночасье страны Азии и Тихого океана присоединились к США и странам Европы в вопросе введения новых санкций против России. Австралия объявила об ограничениях, касающихся транспорта, энергетики и телекоммуникаций. Канберра также ввела запрет на поездки и адресные финансовые санкции в отношении восьми членов Совета безопасности Российской Федерации. Япония также ввела санкции, приостановив выдачу виз и заморозив активы отдельных лиц, связанных с признанием независимости Донецка и Луганска. READ Франция эвакуирует из Афганистана более 300 человек | Новости конфликта С другой стороны, Китай раскритиковал западные санкции против России и заявил, что не последует их примеру. Ограниченные санкции Байдена вызвали некоторую критику со стороны республиканских членов Конгресса. Они «слишком малы, слишком поздно», — сказал сенатор-республиканец Бен Сассе из Небраски. В то же время двухпартийная группа Палаты представителей во вторник направила Байдену письмо с просьбой получить разрешение Конгресса, прежде чем отправлять войска США в Украину, несмотря на то, что Байден твердо исключено Отправьте любые американские войска в страну. Министр иностранных дел Украины приветствовал санкции, назвав их «конкретными» и «болезненными» для Москвы. Но он также сказал корреспонденту CNN Джейку Тапперу, что потребуются более жесткие санкции, чтобы наказать Россию за ее действия. «Никаких санкций не будет достаточно, пока российские сапоги не уйдут с территории Украины», — сказал Дмитрий Кулеба Тапперу в программе «Свинец». Сингх, представитель администрации Байдена, заявил, что шаги, предпринятые Соединенными Штатами во вторник, представляют собой суровое наказание за действия России и ставят под сомнение призывы к новым санкциям. «Иногда я задаюсь вопросом, не является ли их максимум кровопролитием санкций. Но позвольте мне быть предельно ясным. Вчера мы очень сильно пострадали», — сказал он, имея в виду принятый во вторник пакет санкций в отношении банков, долга и олигархов, а также объявление о том, что он остановит газопровод «Северный поток — 2». Эта история была дополнена дополнительными событиями в среду.

Сугам Покхарел из CNN, Шэрон Брейтуэйт и Бетси Кляйн внесли свой вклад в этот отчет.