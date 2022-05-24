Байден прорабатывает сценарий, чтобы стереть наследие Трампа в Азии

Комментарий каждого человека вызывал волну удивления на лицах его команды, сидящей рядом, включая советников по национальной безопасности и высокопоставленных дипломатов. После этого экипаж из двух мужчин предпринял попытки выяснения обстоятельств.

Почти ровно три года спустя два сиквела аккуратно подчеркивают некоторые стилистические сходства между нынешним президентом и его предшественником.

Во всяком случае, тенденция Байдена демонстрировать более агрессивную позицию, чем та, которую его правительство хотело бы официально принять, отражается. Желание полностью стереть затянувшиеся воспоминания о Трампе маятник качнулся так далеко в другом направлении, что союзники почти не сомневаются в его взглядах, даже когда его команда пытается еще больше прояснить неясные вещи.

Понедельник был не первым случаем, когда Байден отменял заявленную политику США. В последний раз, когда он был за границей, визит в Польшу был отмечен заявлением президента России Владимира Путина о том, что он «не может оставаться у власти». Путина обвиняли в том, что он является военным преступником и в геноциде, прежде чем Министерство иностранных дел официально объявило об одном из них.

Даже его комментарий о Тайване на этой неделе был не первым разом, когда Байден поднимал этот вопрос за время своего президентства. карабкаться, чтобы подтвердить США не вдруг изменили свою политику. Это был третий.

После этого представитель Белого дома заявил, что политика США осталась прежней, а сам Байден заявил журналистам на следующий день, что политика стратегической двусмысленности США остается в силе.

Однако из заявлений Байдена было ясно, что по крайней мере что-то изменилось в более широкой глобальной среде: вторжение России в Украину. Когда он совершил поездку по Азии на этой неделе, стало ясно, что расчет в сторону Китая сместился, поскольку война продолжалась в будущем.

«Идея (Тайвань) может быть взята силой — только силой — не подходит. Это дестабилизирует весь регион, и это будет еще один акт, подобный тому, что произошло в Украине. Таким образом, это бремя и сильнее», Об этом заявил президент на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисида.

Это была линия, которую многие президенты использовали и за которую раньше критиковали, в том числе бывшего президента Джорджа Буша-младшего, которого позже критиковал тогдашний сенатор. Байдена за использование враждебных выражений во время интервью в мае 2001 года. Буш сказал, что США обязаны защищать Тайвань, если он подвергнется нападению со стороны Китая «во что бы то ни стало», включая все силы американских вооруженных сил.

В то время Байден написал в Мнение Вашингтон Пост Что касается Буша, «но в данном случае его невнимание к деталям подорвало доверие к США у наших союзников и посеяло замешательство во всем Тихоокеанском регионе. Слова имеют значение».

Байден пришел на пост президента позже, чем ему бы хотелось, и первая поездка Байдена в Азию с момента вступления в должность, казалось, во многом была задумана для того, чтобы дистанцироваться от лет, нарушавших стандарты, его предшественника.

В Сеуле он и новый президент Юн Сок Ёль заявили, что начнут изучать возможность расширения совместных военных учений между их двумя странами, и Трамп отменил учения, потому что считал их слишком дорогими и, возможно, провокационными, поскольку он работал над привлечением Кима. Чен Ын. за стол переговоров.

Когда его спросили, встретится ли он с Кимом, Байден сказал, что северокорейский диктатор должен быть «честным и серьезным» — условия, о которых Трамп не просил во время трех встреч с Кимом.

В Токио Байден сказал, что рассматривает возможность снижения тарифов для Китая, установленных его предшественником, ясно дав понять, что они не являются его предпочтениями, даже несмотря на бушующие внутренние дебаты по поводу их повышения.

Даже ответ Байдена о Тайване предлагает явный разрыв с нежеланием Трампа оказывать военную поддержку США партнерам и союзникам за рубежом, особенно когда он пытался установить личные отношения с потенциальным агрессором.

Если в независимых действиях Байдена и есть закономерность, то это желание уведомить авторитарные режимы, даже когда его правительство отстает.

Напротив, когда Трамп делал импровизированные внешнеполитические заявления, которые удивляли его команду, он часто шел другим путем: например, переходил на сторону Путина в отношениях со своими спецслужбами в Хельсинки или пропускал корейскую демаркационную линию, чтобы сфотографироваться с Путиным. Ким.

И то, и другое время от времени требовало отчаянных усилий по очистке. Публично представителям администрации Байдена пришлось разъяснять высказывания президента, что вызвало возмущение в Москве и Пекине. Некоторые иностранные лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, предостерегают от эскалации.

Однако импровизированные комментарии Байдена — особенно по поводу российской войны на Украине — вызвали некоторую закулисную панику, говорят люди, знакомые с этим вопросом, и были сосредоточены в основном на упреждающем судебном иске. Тем временем Байден заявил на частных беседах, что не стоит тратить время на то, чтобы описывать действия Путина такими, какие они есть.

Его заявления о том, что Путин является военным преступником и совершает геноцид, пережили позицию правительства США, но его помощники расценили их не как ошибки, а, скорее, Байден как признание безотлагательности ситуации в Украине.

Директор по связям с общественностью Кейт Бедингфилд позже сказала: «Он говорит от всего сердца. Он говорит то, что чувствует». Байден объявил в Варшаве что Путин «не может оставаться у власти» — заявление, которое первоначально вызвало разъясняющее заявление, приписываемое только одному чиновнику Белого дома.

Эти попытки навести порядок иногда приводили к ответной реакции с их стороны. Ради ясности они часто, как правило, анонимно указывают, что Байден явно не имел в виду то, что сказал. Для президента, чьи помощники часто чрезмерно контролируют то, как они с ним обращаются, это может усилить представление о том, что он не в состоянии командовать.

Имея в виду эту критику, когда президент вернулся домой из поездки по Европе, в ходе которой его высказывания неоднократно вынуждали его помощников провести чистку, было решено, что Байден должен сам разобраться с приостановкой.