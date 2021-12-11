Байден разговаривает с новым канцлером Германии Шульцем

Президент БайденДжо Байден — Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Тайванем, признает суверенитет Китая. В пятницу он разговаривал с канцлером Германии Олафом Шульцем, через несколько дней после того, как он был приведен к присяге.

Шульц сменил Ангелу Меркель после четырех сроков в этой роли.

«Я рассчитываю на тесное сотрудничество по всему спектру глобальных проблем, включая трансатлантические усилия по противодействию дестабилизирующему наращиванию российской военной мощи вдоль украинской границы», — сказал Байден в твиттере по поводу призыва.

В заявлении Белого дома говорится, что Байден «подтвердил свою поддержку прочных отношений между Соединенными Штатами и Германией и свое желание и дальше укреплять трансатлантическое сотрудничество в ближайшие годы». Белый дом заявил, что лидеры двух стран также обсудили изменение климата и пандемию коронавируса.

Сегодня я разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы поздравить его с назначением. Я рассчитываю на тесное сотрудничество по всему спектру глобальных проблем, включая трансатлантические усилия по противодействию дестабилизирующему наращиванию российской военной мощи вдоль украинской границы. pic.twitter.com/Uyc5mTyqR7 Президент Байден (ПОТУС) 10 декабря 2021 г.

Пятничный разговор с Шульцем стал первым разговором Байдена с новым немецким лидером с тех пор, как его Социал-демократическая партия с небольшим перевесом выиграла на сентябрьских выборах. Шульц был приведен к присяге в качестве канцлера после голосования в парламенте.

63-летний Шульц занимал пост министра труда и социальных дел в первом коалиционном правительстве Меркель в конце 2000-х.

Он вступает в должность в Германии, поскольку Европа борется с ростом числа случаев коронавируса и опасениями по поводу распространения варианта омикрона.

Администрация Байдена, скорее всего, будет тесно общаться с Германией, наблюдая за российскими подкреплениями вдоль украинской границы. Официальные лица Байдена заявили, что Соединенные Штаты будут настаивать на том, чтобы Германия прекратила строительство трубопровода «Северный поток — 2», который будет транспортировать природный газ из России в Европу, если русские вторгнутся в Украину.