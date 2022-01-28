Байден разговаривает с президентом Украины на фоне наращивания российской военной мощи

Президент США Джо Байден разговаривает по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским из Овального кабинета Белого дома 9 декабря 2021 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Дуг Миллс | Гетти Изображений

ВАШИНГТОН. Президент Джо Байден разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг днем, поскольку ситуация с безопасностью на границе Украины с Россией продолжает ухудшаться. Звонок между двумя лидерами, второй в этом месяце, прозвучал, когда Байден и союзники по НАТО готовятся к потенциальному вторжению России в ее бывшего советского соседа. «Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами дать решительный ответ, если Россия продолжит вторжение в Украину. Он также подчеркнул приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении Белого дома. звонок.

Байден также сообщил Зеленскому, что посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует после того, как Госдепартамент издал приказ о выезде соответствующих членов семей сотрудников посольства в Киеве. Государственный департамент также рекомендовал в воскресенье всем гражданам США, находящимся в Украине, немедленно покинуть страну, сославшись на продолжающееся наращивание российской военной мощи на границе. Ранее в четверг Кремль заявил, что президент России Владимир Путин рассмотрит предложения США по безопасности, которые были переданы послом в России Джоном Салливаном.

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