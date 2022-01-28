Байден разговаривает с президентом Украины на фоне наращивания российской военной мощи

Президент США Джо Байден разговаривает по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским из Овального кабинета Белого дома 9 декабря 2021 года в Вашингтоне, округ Колумбия.
Дуг Миллс | Гетти Изображений
ВАШИНГТОН. Президент Джо Байден разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг днем, поскольку ситуация с безопасностью на границе Украины с Россией продолжает ухудшаться.
Звонок между двумя лидерами, второй в этом месяце, прозвучал, когда Байден и союзники по НАТО готовятся к потенциальному вторжению России в ее бывшего советского соседа.
«Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами дать решительный ответ, если Россия продолжит вторжение в Украину. Он также подчеркнул приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении Белого дома. звонок.
Байден также сообщил Зеленскому, что посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует после того, как Госдепартамент издал приказ о выезде соответствующих членов семей сотрудников посольства в Киеве.
Государственный департамент также рекомендовал в воскресенье всем гражданам США, находящимся в Украине, немедленно покинуть страну, сославшись на продолжающееся наращивание российской военной мощи на границе.
Ранее в четверг Кремль заявил, что президент России Владимир Путин рассмотрит предложения США по безопасности, которые были переданы послом в России Джоном Салливаном.
Тем временем российские официальные лица неоднократно призывали США предотвратить расширение военного альянса НАТО на восток.
Россия также потребовала, чтобы США «не создавали военных баз» на территории каких-либо бывших советских республик, которые еще не являются членами НАТО, «не использовали их инфраструктуру для какой-либо военной деятельности и не развивали с ними двустороннее военное сотрудничество».
Ранее США и НАТО заявляли, что такая просьба Кремля не может быть удовлетворена.
Итак, в течение нескольких месяцев Запад наблюдал, как Путин направил более 100 000 военнослужащих с передовым оборудованием в районы вдоль границы с Украиной.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в четверг, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие вдоль границы с Украиной.
«Мы продолжаем наблюдать, в том числе за последние 24 часа, дальнейшее накопление заслуживающих доверия боевых сил, выстроенных русскими», — сказал Кирби журналистам на пресс-конференции. «Мы продолжаем видеть, как он расширяет эту возможность», — добавил он.
Кремль отрицает, что развертывание войск является прелюдией к нападению, и вместо этого представляет это движение как военные учения.
С 2002 года Украина добивается вступления в НАТО. Пункт статьи 5 группы гласит, что нападение на одну страну-член считается нападением на всех их.
Байден заявил журналистам во вторник, что полномасштабное вторжение России в Украину радикально изменит европейскую безопасность. «Если бы он выдвинулся со всеми этими силами, это было бы самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны. Это изменило бы мир», — сказал Байден.
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