Байден раскритиковал «глупый вопрос» репортера после оплошности на Украине

В четверг президент Байден набросился на репортера за то, что он назвал «глупым вопросом» о потенциальном вторжении России в Украину, поскольку Белый дом изо всех сил пытался исправить оплошность Байдена в среду о том, что Россия может получить меньше ответных ударов за «незначительное вторжение».

Когда репортеров уводили с научного собрания по соседству с Белым домом, корреспондент Fox News Джеки Хайнрих закричала: «Почему вы ждете? [Russian President Vladimir] Путин сделает первый шаг, сэр?»

Ответ Байдена не был запечатлен в официальной видеотрансляции, но инженеры звукозаписи записали, как он сказал: «Какой глупый вопрос», согласно отчету пула Александра Назаряна из Yahoo.

Позже появилось видео, на котором Байден посмеивается и недоверчиво смотрит на чиновников, прежде чем пробормотать удар.

В четверг Байден и его помощники неоднократно пытались опровергнуть замечание о «незначительном вторжении», сделанное во время 1-часовой 52-минутной пресс-конференции, поскольку испуганные украинские официальные лица предупредили, что Путин может воспринять это как «зеленый свет» для вторжения.

Президент Байден проводит виртуальную встречу с Советом советников президента по науке и технологиям в аудитории Южного суда в кампусе Белого дома в округе Колумбия. REUTERS/Джонатан Эрнст

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг раскритиковал Байдена в социальных сетях.

«Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций», Зеленский написал в твиттере. «Так же, как нет мелких последствий и мало горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы».

На пресс-конференции Байден сказал: «Я думаю, вы увидите, что Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется. И это зависит от того, что он делает. Одно дело, если это незначительное вторжение, а потом мы в конечном итоге ссоримся о том, что делать, а что не делать и т. д. ».

Но президент сказал журналистам в четверг в Овальном кабинете, что «пусть не будет никаких сомнений — если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит высокую цену».

Было слышно, как репортер Fox News Джеки Хайнрих задала президенту Байдену вопрос после пресс-конференции, на что Байден ответил, назвав его «глупым вопросом». Фокс Новости

«Я был абсолютно откровенен с президентом Путиным», — добавил Байден. «У него нет непонимания. Если какие-либо собранные российские части переходят границу Украины, это вторжение».

Байден набросился на Генриха на последующем заседании Совета советников президента по науке и технологиям в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра, примыкающем к Белому дому.

США и их европейские союзники заявляют, что Путин сосредоточил 100 000 военнослужащих у границ Украины. На прошлой неделе Белый дом заявил, что Россия может организовать нападение «под чужим флагом» на собственные силы, чтобы оправдать войну.

Когда Байден был вице-президентом в 2014 году, Россия вторглась и аннексировала Крым у Украины после спорного референдума. Правительство Путина также якобы поддерживает пару пророссийских сепаратистских государств на востоке Украины.