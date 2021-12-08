Байден рассматривает вопрос о санкциях в отношении Украины перед призывом Путина

Кевин Липтак и Наташа Бертран | CNN

Официальные лица США в настоящее время рассматривают широкий спектр санкций против России, направленных на удержание президента России Владимира Путина от вторжения в Украину, по словам людей, знакомых с ходом дискуссии.

Они включают новые меры против членов ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии, а также возможный «ядерный вариант» — отделение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру.

Официальные лица заявили, что не было принято окончательных решений о том, будут ли и когда будут применяться новые санкции, и заявили, что администрация Байдена в настоящее время ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют более тесные экономические связи с Россией, в надежде на координацию работы.

В понедельник высокопоставленный чиновник администрации заявил, что Соединенные Штаты готовы принять «существенные контрэкономические меры», направленные на нанесение «значительного и серьезного экономического ущерба российской экономике», если Путин продолжит свою военную эскалацию на Украине.

«Мы считаем, что здесь есть путь вперед, который позволит нам дать России четкий сигнал о том, что решение двигаться вперед — если они решат идти вперед — будет сопряжено с реальными, значимыми и долгосрочными издержками — с военной эскалацией», — сказал чиновник. репортеры перед планированием видеозвонка с Путиным во вторник.

Чиновник отказался указать, какие экономические санкции рассматривались, но сказал, что Соединенные Штаты участвовали в «интенсивных обсуждениях с нашими европейскими партнерами о том, что мы будем делать коллективно в случае серьезной российской военной эскалации».

Люди, знакомые с обсуждениями, говорят, что новые экономические санкции могут быть нацелены на различные сектора, включая российских производителей энергии и банки. Новые санкции также могут ударить по суверенному долгу России.

Они также, вероятно, будут преследовать российских олигархов, ограничивая их возможности путешествовать и потенциально перекрывая доступ к кредитной и банковской системе США.

Официальные лица также рассматривают возможность отделения России от международной платежной системы SWIFT, от которой Россия остается в значительной степени зависимой, согласно двум источникам, знакомым с обсуждениями. Это считается «ядерным» вариантом. Весной Европарламент принял необязательную резолюцию, призывающую к такому шагу в случае вторжения России в Украину, и Соединенные Штаты обсуждают это со своими коллегами из ЕС.

По словам высокопоставленного представителя администрации, также ведется серьезная дискуссия о лишении российских производителей энергии долговых рынков в случае вторжения.

«Мы разработали очень агрессивный пакет мер», — сказал этот чиновник и предупредил Россию, что если она вторгнется в Украину, Соединенные Штаты и Европа вместе введут самые худшие экономические санкции, когда-либо введенные против любой страны, за пределами Ирана и севера. Корея.

Но есть опасения, что Россия может отреагировать на любой шаг США или их союзников, в том числе вооружив собственное производство энергии.

«Есть опасения, что Россия в ответ пытается остановить производство», — сказал CNN высокопоставленный американский чиновник.

Президент Джо Байден отметил возможные действия в пятницу, заявив журналистам, что он «объединяет то, что я считаю наиболее полным и значимым набором инициатив, чтобы очень затруднить г-ну Путину продвижение вперед и сделать то, что люди опасаются, что он может сделать. » Министр иностранных дел Энтони Блинкен отметил «экономические меры с высокой эффективностью», рассматриваемые для наказания России. Во вторник Байден и Путин проведут видеозвонок.

В понедельник Кремль назвал сообщения о возможных санкциях «истерией в СМИ», сообщило официальное российское информационное агентство ТАСС.

«Это не новости, а постоянная медиа-истерия, которую мы наблюдаем в СМИ в наши дни», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Согласно новым данным американской разведки, Россия может начать военное наступление на Украине в течение нескольких месяцев, так как она сосредоточит на границе до 175 000 военнослужащих — ошеломляющая эскалация, о которой предупреждал Байден, может привести к ужасным последствиям.

Выступая на прошлой неделе, Путин указал, что он будет призывать к конкретным соглашениям, которые исключили бы любое дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение его оружия вблизи границ России. Если Путин скажет Байдену во вторник, что НАТО не должно признавать Украину своим членом — как и ожидалось во время защищенной видеоконференции двух мужчин — Байден вряд ли согласится на эту просьбу.

«Мы не думаем, что разговоры о красных линиях полезны, и, как сказал президент, мы не будем действовать, исходя из логики принятия чьих-либо красных линий», — заявил за день до звонка высокопоставленный чиновник администрации.

Последние события происходят после нескольких месяцев неуклонного роста на российско-украинской границе, который встревожил официальных лиц США и Запада и привел к напряженным переговорам между дипломатами США и их коллегами.

CNN сообщил в пятницу, что российские войска имеют возможность провести вдоль украинской границы быстрое и немедленное вторжение, включая создание линий снабжения, таких как медицинские и топливные подразделения, которые могут выдержать затяжной конфликт, если Москва решит вторгнуться.

Официальные лица заявили, что нынешнее количество оборудования, размещенного в этом районе, может обеспечить снабжение передовых сил в течение семи-десяти дней и других вспомогательных подразделений в течение месяца.