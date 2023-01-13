Байден сказал Кисиде, что Соединенные Штаты глубоко привержены защите Японии, и высоко оценил военную поддержку.

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Президент Джо Байден заявил в пятницу премьер-министру Японии Фумио Кисида, что Соединенные Штаты «полностью, всецело и полностью» привержены обороне Японии, и похвалил усиленную безопасность Токио, заявив, что две страны никогда не были ближе.

Кисида находится в Вашингтоне, последней остановке в туре по Группе семи промышленно развитых стран, стремящихся укрепить давние союзы на фоне растущей обеспокоенности Японии и США растущими угрозами региональной безопасности со стороны Китая, Северной Кореи и России.

На встрече в Белом доме Байден назвал это «прекрасным моментом» в американо-японском союзе. Он сказал, что две страны никогда не были ближе.

«Позвольте мне быть абсолютно ясным: Соединенные Штаты полностью, всесторонне и полностью привержены альянсу и, что наиболее важно… защите Японии», — сказал он, а также поблагодарил Кисиду за сильное лидерство в тесном сотрудничестве с технологиями. и экономика. Вопросы.

«Мы модернизируем наши военные союзы, опираясь на исторический рост расходов Японии на оборону и новую стратегию национальной безопасности», — сказал Байден.

Кисида поблагодарил Байдена за работу Соединенных Штатов в области региональной безопасности и сказал: «Япония и Соединенные Штаты в настоящее время сталкиваются с самой сложной и сложной ситуацией в области безопасности в современной истории». Он сказал, что Токио сформулировал свою новую оборонную стратегию, опубликованную в прошлом месяце, чтобы «обеспечить мир и процветание в регионе».

Он сказал, что две страны разделяют основные ценности демократии и верховенства закона, «и роль, которую мы играем, стала больше».

Кисида сказал, что он с нетерпением ждет «откровенного» обмена мнениями по таким вопросам, как «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» — формулировка, которую обе стороны используют для описания усилий по сопротивлению Китаю — стран Большой семерки, возглавляемой в настоящее время Японией, и климат. они меняются.

В последующем выступлении в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса в Вашингтоне Кишида назвал Китай «главным вызовом» как для Японии, так и для Соединенных Штатов, и сказал, что Европа и Европа должны работать в унисон в отношениях со страной.

Драматические военные изменения

В прошлом месяце Япония объявила о своем крупнейшем наращивании военной мощи со времен Второй мировой войны, резко оторвавшись от семидесятилетнего мира, во многом вызванного опасениями по поводу действий Китая в регионе.

Байден высоко оценил смелое лидерство Японии в фундаментальном укреплении своего оборонного потенциала и усилении дипломатических усилий, говорится в совместном американо-японском заявлении, опубликованном после встречи.

Главы министерств иностранных дел и обороны США и Японии встретились в среду и объявили об усилении сотрудничества в области безопасности после почти двух лет переговоров, а официальные лица США приветствовали планы Токио по наращиванию военной мощи.

[1/5] Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида проходят через колоннаду по пути в Овальный кабинет Белого дома в Вашингтоне, США, 13 января 2023 г. TJ Kirkpatrick/Pool via REUTERS

План военной реформы предполагает, что Япония удвоит расходы на оборону до 2% ВВП и купит ракеты, которые могут поражать корабли или наземные цели на расстоянии до 1000 километров (600 миль).

В преддверии встречи высокопоставленный представитель США заявил, что Байден и Кишида должны обсудить вопросы безопасности и мировой экономики, и что их переговоры, вероятно, будут включать контроль над экспортом полупроводников в Китай после того, как Вашингтон объявил о жестких ограничениях в прошлом году.

Полупроводники

В совместном заявлении говорится, что Соединенные Штаты и Япония «повысят нашу общую остроту в отношении экономической безопасности, включая защиту и продвижение важных и новых технологий, включая полупроводники».

Кисида, министр иностранных дел Японии Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен позже подписали соглашение о мирном исследовании космоса в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне.

Блинкен сказал, что это поднимет космическое сотрудничество «на новую высоту» и укрепит партнерство в таких областях, как исследования и транспортировка космических технологий, полеты роботов на Луну, миссии, связанные с климатом, и «наше общее стремление увидеть японского астронавта на Луне».

Кисида заявил на церемонии, что союз между США и Японией «сильнее, чем когда-либо».

Помимо председательства в «Большой семерке» крупнейших промышленно развитых стран, Япония с 1 января перешла на двухлетний срок в Совет Безопасности ООН, а в январе месяце по очереди председательствует в Совете, состоящем из 15 членов.

Кисида сказал, что поддерживает попытку Байдена ограничить доступ Китая к передовым полупроводникам с помощью экспортных ограничений. Однако он не согласился соответствовать масштабным ограничениям на экспорт оборудования для производства чипов, введенным Вашингтоном в октябре.

Официальный представитель США сказал, что Вашингтон тесно сотрудничает с Японией по этому вопросу и считает, что у них схожее видение, даже если их правовые структуры различаются. Он сказал, что чем больше стран и важных игроков поддержат меры контроля, тем эффективнее они будут.

Японский чиновник сказал, что экономическая безопасность, включая полупроводники, скорее всего, будет обсуждаться, но никаких заявлений от встречи не ожидается.

В совместном заявлении, сделанном после решения Северной Кореи резко увеличить свою ядерную мощь и легализовать свое право на первый удар, говорится.

Визит Кишиды следует за визитом Байдена в Токио в мае и встречей двух сторон на региональном саммите в ноябре в Камбодже.

(Эта история была перефразирована, чтобы убрать дополнительную «защиту» в параграфе 1.)

Дополнительные репортажи Джеффа Мейсона, Андреа Шалал, Дэвида Бруннстрема, Майкла Мартины, Тима Ахманна и Эрика Бича; Под редакцией Дона Дерфи, Алистера Белла и Гранта МакКолла.

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