Байден сказал корреспонденту Fox News, что говорил с Путиным о «вас», когда его спросили о его звонке с президентом России.

Досье – 10 марта 2011 г., фото из архива, тогдашний вице-президент Джо Байден (слева) обменивается рукопожатием с премьер-министром России Владимиром Путиным в Москве, Россия. Кремль заявил, что Россия и США обменялись документами во вторник, 26 января 2021 года, о продлении нового ядерного договора СНВ, последнего из оставшихся соглашений по контролю над вооружениями между ними. Кремлевские чтения телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным показали, что они выразили удовлетворение этим шагом. (AP Photo / Александр Земляниченко, файл) (AP)

Джо Байден проигнорировал вопрос журналиста о своей беседе с президентом России Владимиром Путиным во время пресс-конференции.

Репортер Fox News Питер Досси спросил Байдена, что он и Путин обсуждали во время недавнего разговора между двумя лидерами.

Президент ответил: «Вы. Отправляете в лучшем виде», отвернувшись от прессы.

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Саки подтвердила, что Байден звонил Путину во вторник.

«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам», – говорится в заявлении Белого дома. «Два президента договорились сохранить прозрачность и стабильность коммуникаций в будущем».

По данным Белого дома, Байден сказал Путину, что Соединенные Штаты будут защищаться от «злонамеренных действий России».

«Его намерением было также дать понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту наших национальных интересов в ответ на злонамеренные действия России», – заявила г-жа Псаки.

Белый дом заявил, что часть обсуждения включала пятилетнее продление нового Договора о сокращении ядерного оружия, подписанного между двумя странами в 2010 году.

Псаки сказал, что Байден также давил на Путина по поводу «продолжающейся российской агрессии» против Украины и обратился к сообщениям о том, что Россия предлагает бонусы военнослужащим США в Афганистане. Эта история разразилась во время администрации Дональда Трампа, и Трамп не поднимал этот вопрос перед Путиным.

По сообщениям, Байден обсуждал предполагаемое вмешательство России в выборы в США в 2020 году и продолжающиеся атаки Путина на лидера оппозиции Алексея Навального. Навальный чуть не погиб в прошлом году, когда его отравили в самолете.

Сообщается, что президент обсудил в прошлом году массированную кибератаку, направленную на несколько правительственных агентств США и частных компаний. И сотрудники спецслужб США, и частные фирмы, занимающиеся кибербезопасностью, назвали Россию виновницей взлома.

История продолжается

Навальный обвинил Путина в отравлении. Протестующие в поддержку Навального и противников его ареста в России подверглись насилию со стороны полиции страны.

У Кремля была другая версия звонка, согласно которой Путин и Байден обсуждали «актуальные вопросы», такие как экономика и коронавирус. Он не упомянул, что обсуждалось «украинское местное поселение», но не сообщил подробностей.

Пока Байден звонил, источники, которые говорили с CNN, сказали, что Кремль запросил корреспонденцию.

В понедельник Байден заявил журналистам, что надеется обсудить проблемные вопросы с Россией, оставляя возможность более дипломатических и нормальных отношений на столе.

«Я считаю, что мы можем работать в общих интересах наших двух стран, например, подписать новое соглашение о СНВ, и дать понять России, что мы очень обеспокоены их поведением, будь то Навальный, или солнечный ветер, или его отчеты. грантов президентам США в Афганистане.

Сообщается, что Байден хотел связаться с другими европейскими лидерами до своего разговора с Путиным, чтобы оценить их озабоченность.

Президент получил брифинги от высших должностных лиц администрации перед своим звонком Путину, что является отходом от привычки Трампа делать неподготовленные звонки.

Путин был одним из последних мировых лидеров, поздравивших Байдена с победой на выборах. Президент России дождался подсчета голосов выборщиков 6 января, чтобы поздравить его.

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