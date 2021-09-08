Байден уверен, что Китай попытается договориться с талибами.

Президент США Джо Байден выступает во время брифинга местных лидеров о воздействии остатков тропического шторма Ида в Учебном центре управления чрезвычайными ситуациями округа Сомерсет в городке Хиллсборо, штат Нью-Джерси, США, 7 сентября 2021 года. REUTERS / Elizabeth Frantz

ВАШИНГТОН (Рейтер) – Президент США Джо Байден заявил во вторник, что он уверен, что Китай попытается достичь договоренности с талибами после того, как исламистские повстанцы захватили власть в Афганистане 15 августа.

На вопрос, обеспокоен ли он тем, что Китай будет финансировать эту группу, что преследуется по законам США, Байден сказал репортерам: «У Китая есть настоящая проблема с Талибаном. Поэтому они попытаются прийти к какой-то договоренности с Талибаном, я». Я уверен. Как Пакистан, так и Россия, а также Иран. Все они пытаются выяснить, что они делают сейчас ».

Соединенные Штаты и их союзники по G7 согласились координировать свои действия в отношении талибов, и Вашингтон заблокировал доступ талибов к афганским резервам, большая часть которых находится в ведении Федеральной резервной системы в Нью-Йорке, чтобы гарантировать выполнение своих обещаний. Уважать права женщин и международное право.

Но эксперты говорят, что большая часть этого экономического рычага будет потеряна, если Китай, Россия или другие страны предоставят деньги талибам.

Италия, нынешний председатель G20, в которую входят Китай и Россия, пытается провести виртуальную встречу G-20 по Афганистану, но дата не объявлена, что указывает на раскол между группой.

Государственный советник Китая и министр иностранных дел Ван И сказал госсекретарю США Энтони Блинкену в телефонном разговоре 29 августа, что международное сообщество должно иметь дело с талибами и «направлять их в позитивном направлении». Подробнее

Китай официально не признал талибов в качестве новых правителей Афганистана, но в июле Ван принял муллу Барадара, который с тех пор был назначен заместителем премьер-министра, и сказал, что мир должен направлять и поддерживать страну в процессе перехода к новому правительству, а не новому. один. Оказывайте на нее большее давление.

Репортаж Джеффа Мейсона Андреа Шалал. Редакция Мураликумар Анантараман и Ричард Болейн

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