Байден: G7 запрещает российское золото в ответ на войну на Украине

Эльмау, Германия — Президент Джо Байден заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты и семь других крупных экономик запретят импорт золота из России, что станет последним из серии санкций, которые, как надеется Клуб демократий, еще больше изолируют Россию в экономическом отношении из-за ее вторжения в Украину.

Официальное объявление ожидается во вторник, когда лидеры встретятся на ежегодном саммите.

Байден и его коллеги встретятся в день открытия саммита в воскресенье, чтобы обсудить, как обезопасить поставки энергоносителей и справиться с инфляцией, стремясь не допустить, чтобы последствия российского вторжения в Украину раскололи глобальную коалицию, стремящуюся наказать Москву.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за несколько часов до запланированного открытия саммита Россия в воскресенье нанесла ракетные удары по украинской столице, по меньшей мере, по двум многоквартирным домам. Забастовки были первыми в России за три недели.

Высокопоставленные чиновники в администрации Байдена заявили, что золото является вторым по величине экспортным товаром Москвы после энергоресурсов. Они заявили, что запрет на импорт затруднит участие России в мировых рынках.

В твиттер-сервисе Байдена говорится, что Россия «зарабатывает десятки миллиардов долларов» на продаже своего золота.

В последние годы золото было крупнейшим экспортным товаром России после энергоресурсов — по данным Белого дома, в 2020 году оно достигло почти 19 миллиардов долларов, или около 5% мирового экспорта золота.

90% российского экспорта золота было отправлено в страны G7. Из этого российского экспорта более 90%, или примерно 17 миллиардов долларов, было экспортировано в Соединенное Королевство. Соединенные Штаты импортировали из России золота менее чем на 200 миллионов долларов в 2019 году и менее чем на 1 миллион долларов в 2020 и 2021 годах.

Ожидалось также, что Соединенное Королевство объявит в воскресенье, что оно запретит импорт российского золота, после чего во вторник последует официальное заявление, включающее все страны G7, по словам представителей администрации Байдена, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить детали до объявления. .

Байден прибыл в живописные Баварские Альпы Германии рано утром в воскресенье, чтобы присоединиться к своим коллегам на ежегодной встрече ведущих демократических экономик мира, где в центре обсуждений будут отголоски жестокой войны в Украине. Он и его союзники стремятся выступить единым фронтом в поддержку Украины на четвертом месяце конфликта.

Белый дом заявил, что Байден присутствовал на мессе, устроенной священником армии США. Президент открыл визит встречей с хозяином саммита канцлером Германии Олафом Шольцем, а затем провел вторую половину дня в официальных и неформальных встречах с лидерами Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Европейского Союза.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности Белого дома, заявил в субботу, что на саммите будут рассмотрены такие проблемы, как инфляция и «другие вызовы в мировой экономике в результате войны г-на Путина, а также то, как продолжать удерживать г-на Путина». Путин.» ответственности» и с «фиксированными последствиями».

«Будет какое-то движение мышц», — сказал Кирби из Air Force One, когда Байден направлялся в Германию.

Среди вопросов, которые будут обсуждаться, — ограничение цен на энергоносители с целью ограничить прибыль от российской нефти и газа, которую Москва может использовать в своих военных целях. Министр финансов США Джанет Йеллен выступила в защиту этой идеи.

Высокопоставленный немецкий чиновник, который говорил на условиях анонимности в соответствии с правилами ведомства, сказал, что идея США о ценовом потолке широко обсуждается с точки зрения того, как именно она будет работать и как она согласуется с США, ЕС. , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАНАДСКИЙ и КАНАДСКИЙ. Японские пенитенциарные системы.

Официальные лица также намерены обсудить, как выполнять обязательства по борьбе с изменением климата, одновременно решая критически важные потребности в энергоснабжении в результате войны.

«Никаких смягчений климатических обязательств не будет», — сказал Кирби.

В воскресенье Байден также намерен официально запустить глобальное инфраструктурное партнерство, направленное на противодействие влиянию Китая в развивающемся мире, которое он назвал «Восстановление лучшего мира» и представил на прошлогоднем саммите G7.

Кирби сказал, что Байден и другие лидеры объявят о первых проектах, позволяющих воспользоваться преимуществами того, что Соединенные Штаты считают «альтернативой инфраструктурным моделям, которые продают долговые ловушки странам-партнерам с низким и средним уровнем дохода и повышают экономическую конкурентоспособность Соединенных Штатов». и наша национальная безопасность».

После завершения переговоров в Германии во вторник Байден отправится в Мадрид, чтобы встретиться с лидерами 30 стран-членов НАТО, чтобы согласовать стратегию в отношении войны в Украине.

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Отчет Superville из Тельфса, Австрия.