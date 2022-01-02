Баккейцы обыграли Утеса на Rose Bowl Classic

Джексон Смит-Нджигба показал лучший результат в истории игр в чашу, когда 6-й номер штата Огайо вернулся, чтобы победить 11-ю Юту со счетом 48-45 в розыгрыше Роуз Боул.

У Смита-Нджигбы было 347 приемных ярдов и три тачдауна, и мы все думали, что это может быть победным счетом в потрясающем броске и удержании от Си Джей Страуда за менее чем пять минут до конца.

Но это было не так. TD вышел на поле после того, как Utah QB Cam Rising был вынужден покинуть бой после того, как его голова ударилась о траву во время увольнения. Райзинг попытался отбросить мяч, когда защитники штата Огайо окружили его и сразу же вытащили его тело после удара головой о землю.

Rising смог уйти с поля после того, как его проверили тренеры, но пошел в палатку для травм команды и не вернулся на матч. Его заменил QB Брайсон Барнс, игрок, который за свою студенческую карьеру ни разу не забросил пас.

Барнс немедленно вывел Юту на поле благодаря двум частям штрафов за перекрытие в штате Огайо и ударил Далтона Кинкейда за пас TD менее чем за две минуты до конца игры.

У преступления Огайо было много времени. Страуд ударил Смита-Нигегба еще два раза в финальном раунде «Бакс», а Ной Рагглз забил 19-ярдовую игру с игры за девять секунд до конца.

347 ярдов Smith-Njigba в 15 играх — это лучший результат в истории студенческих футбольных игр. Он побил предыдущий рекорд в 308 ярдов, проведенных Джейсоном Риверсом с Гавайев на Гавайском турнире 2006 года. Риверс был единственным игроком, который забил более 300 ярдов в игре в чашу.

Страуд бросил на 573 ярда и стал первым квотербеком штата Огайо, который бросил более 500 ярдов за одну игру. Его общий размер в ярдах является третьим по величине в истории чаш после бывшего QB Маршалла Байрона Лефтвича и бывшего QB BYU Тая Детмера. Каждый из них бросил на 576 ярдов в игре в чашу.

Смит-Нджигба становится главной целью после ухода Уилсона и Олафа

Штат Огайо похвастался тремя лучшими ресиверами в 2021 году: Смит Нгигба, Крис Олаф и Гарретт Уилсон. У каждой троицы было более 900 ярдов, и Страуд был в финале Хейсмана.

История продолжается

Уилсон и Олаф объявили перед The ​​Rose Bowl, что откажутся от игры, чтобы подготовиться к проекту. Это позволило Smith-Njigba — игроку с наибольшим количеством уловов и ярдов из трех — подняться на вершину как бесспорный получатель номер один. И это не разочаровало.

Смит Нгигба завершил сезон 2021 года с рекордом штата Огайо в 95 уловов.

Отсутствие Олафа и Уилсона также позволило другим игрокам продвинуться вперед. Марвин Харрисон-младший — сын Зала славы профессионального футбола — внес в игру пять ударов на 68 ярдов в течение всего сезона. У него было шесть уловов на 71 ярд и три приземления в субботу вечером.

Страуд завершил 37 из 46 передач с шестью приземлениями и перехватами в начале третьей четверти. Это был второй оборот Огайо в конечной зоне Юты; Смит Нгигба не смог попасть в пятерку во второй четверти, и Юта оправилась от касания. Общее количество нарушений в штате Огайо составляет 683 ярда.

Юта рано вышла вперед

Утес обыграл штат Огайо и повел со счетом 14: 0. Они удерживали лидерство благодаря безумной последовательности второй четверти, которая включала шесть приземлений менее чем за восемь минут.

Штат Огайо увеличил преимущество Юты до 14-7, когда Харрисон поймал свой первый TD за день на 43 секунде второй четверти. Три тачдауна за 50 секунд последовали через пять минут, и толчки завершились подъемом на 62 ярда после четвертого дауна, что дало Юте преимущество 35-21 в первом иннинге.

Ему было 17 на 22, он проходил на 214 ярдов и имел 11 носителей на 92 ярда. В то время как Юта утекала нефть во втором тайме из-за своей неспособности остановить наступление штата Огайо, его позднее отсутствие могло повлиять на управление временем в штате Огайо.

Баккейцы прибыли в Юту-35 менее минуты назад. У Утеса были все три тайм-аута, и он решил не использовать ни один из них после того, как штат Огайо вошел в течение 25 минут, когда осталось менее 40 секунд. Это позволило штату Огайо повернуть время и позволить «Рагглз» выбить победителя менее чем за 10 секунд.

Конечно, не было никакой гарантии, что у Юты была бы ничья, если бы она использовала свои тайм-ауты. Но решение не связываться с ними только поставило игру в напряженную оборону и помешало Стэйту Огайо забить.