Балтийское море | Мировые новости

Российский истребитель Су-35 был поднят в воздух для перехвата двух стратегических бомбардировщиков США в Балтийском море, сообщило Министерство обороны России.

«Две авиационные цели, летевшие в направлении государственной границы Российской Федерации», были обнаружены РЛС в понедельник, — говорится в сообщении в социальной сети Telegram.

Самолеты были идентифицированы как два стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США, «летающих в направлении государственной границы Российской Федерации».

Для предотвращения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-35, продолжили в министерстве.

«После отхода иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром своей базы», ​​— добавили в ведомстве.

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В Центре национальной обороны Российской Федерации сообщили: Полет российского истребителя осуществлялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Нарушение государственной границы Российской Федерации не допускается».

США пока не ответили на это заявление.

Это происходит после аварии Американский военный разведывательный беспилотник над Черным морем 14 марта. Позже его перехватили российские самолеты.

ВВС США опубликовали видео, на котором российский самолет перехватывает беспилотник и сбрасывает топливо в Черное море.

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Два российских истребителя Су-27 пролетели рядом с MQ-9 Reaper, один ударил по винту, из-за чего удаленные операторы врезались в море.

Инцидент подчеркивает риск прямого конфликта между сверхдержавами, поскольку боевые действия продолжаются в соседней Украине.

Официальные лица США обвинили российских пилотов в «безответственном, экологически небезопасном и непрофессиональном полете».

Москва отрицает, что самолеты вели себя опасно, заявив, что они разбились из-за «резкого маневра», и заявила, что не вступала в контакт с дроном.