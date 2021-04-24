Бангкок закрывает парки и спортивные залы после регистрации ежедневных случаев заражения вирусом короны

В субботу городской чиновник заявил, что столица Таиланда, Бангкок, распорядилась закрыть общественные места и спортивные сооружения после того, как страна сообщила о ежедневном рекордно высоком уровне случаев коронавируса и смертей на фоне третьей волны инфекций.

Представитель столичной администрации Бангкока Понгсакорн Кванмуанг сказал, что изоляция, которая вступит в силу с понедельника по 9 мая, распространяется на такие места, как общественные парки, тренажерные залы, бассейны, конференц-залы, интернет-магазины, детские сады, спортивные стадионы, музеи и библиотеки.

Бангкок и 40 провинций также ввели обязательное ношение масок в общественных местах.

Новые меры были приняты после того, как Тайская ассоциация розничных торговцев ограничила часы работы торговых центров с 11:00 до 20:00 в течение недели, начинающейся с воскресенья.

Рестораны в торговых центрах будут открыты на час позже, а магазины меньшего размера будут работать с 5:00 до 22:00.

Школы, бары и массажные салоны были закрыты неделю назад и останутся закрытыми до следующего месяца, в то время как продажа алкогольных напитков в ресторанах была запрещена в попытке усилить социальное дистанцирование.

Официальные лица сообщили о 2839 новых случаях коронавируса и восьми новых случаях смерти в субботу, в результате чего общее число в Таиланде достигло 53022 случая и 129 смертей.

Стране удалось сохранить гораздо меньшее количество случаев заболевания, чем многие другие, но новая вспышка, частично вызванная высоконаследственным вариантом B.1.1.7, вызвала 24 000 случаев инфицирования и 35 случаев инфицирования всего за 24 дня.

«Государственные учреждения и частный сектор должны позволять сотрудникам работать из дома как можно больше, потому что мы не хотим принимать более радикальные меры», – сказал Твисен Висанойотин, официальный представитель правительственной целевой группы по коронавирусу.

Целевая группа заявила, что в настоящее время в стране достаточно больничных коек, чтобы справиться со вспышкой.

Внедрение блокированной вакцины в стране получило импульс в субботу с прибытием 500 000 доз китайского препарата Sinovac Biotech. (СВАО) Сыворотка.

В стране, где проживает почти 66 миллионов человек, вакцинировано чуть менее миллиона человек. Читать далее

Премьер-министр Прают Чан-оча пообещал предоставить больше вакцин для вакцинации 50 миллионов тайцев к концу года. Читать далее

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.