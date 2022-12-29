Строительство купола реактора Робур II Груз на борту Спарта III является частью цепочки поставок для проекта силовой установки (Росатом) Опубликовано 29 декабря 2022 г. в 17:00 автором



Морской исполнитель





Правительство Бангладеш отказало во въезде российскому кораблю, перевозящему части новой атомной электростанции «Руппур», первого объекта такого рода в стране.





Российское государственное агентство по атомной энергии «Росатом» является генеральным подрядчиком строительства «Руппур» и решило доставить груз компонентов электростанции на борт сухогруза под российским флагом. Большая Медведица. Но, Большая Медведица (прежнее название Третья Спарта) не просто любой корабль. Он связан с российской судоходной компанией СК Юг, которая поставляет товары для Минобороны России. СК Юг является дочерним предприятием ООО «Оборонлогистика», логистической компании, обслуживающей российские военные. Обе компании попали под санкции Министерства финансов США в мае 2022 года в связи с вторжением России в Украину.





Министр науки и технологий Бангладеш Явис Усман узнал о Б. Большой Медведицы Статус утвержден до прибытия судна. В четверг он сообщил журналистам и российским представителям, что его министерство решило воспрепятствовать заходу корабля в страну и доставке груза.





Эта новость расстроила посольство России в Дакке, которое направило правительству Бангладеш официальное письмо протеста, сообщают местные СМИ.





На данный момент файл Большая Медведица Похоже, его отправили в долгое ожидание у берегов Сундарбана. Его сигнал AIS лишь изредка принимался коммерческими спутниковыми приемниками AIS, что обычно указывало на то, что устройство было включено и выключено.





«Россия сообщила нам, что отправила корабль по ошибке и теперь заменит его другим судном, чтобы доставить груз на электростанцию ​​Руппур и доставить его в порт Бангладеш», — сказал Усман бангладешскому изданию New Age.





Недавние поставки на завод «Робур» осуществлялись на судах, плавающих под российским и нейтральным иностранными флагами. К ним относятся развевающиеся под российским флагом Камила Либерийский развевающийся флаг шар дракона