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Бангладеш отказал во въезде находящемуся под санкциями российскому кораблю с компонентами для АЭС «Руппур»

3 января, 2023
Marfa Fedoroa

Правительство Бангладеш отказало во въезде российскому кораблю Ursa Major, который перевозил компоненты для АЭС «Руппур», сообщает Martime Executive. Грузовой корабль под российским флагом, ранее носивший название «Спарта III», связан с российской судоходной компанией «Юг», которая доставляет грузы Министерству обороны России, в том числе строительные материалы для российских баз в Арктике.

И СК Юг, и головная компания ООО «Оборонлогистика», поставщик логистических услуг, обслуживающий российские военные, попали под санкции Министерства финансов США в мае 2022 года после собственной военной операции России на Украине.

Он сообщил российским журналистам и представителям, что после того, как министр науки и технологий Бангладеш Явис Усман узнал о санкционном статусе «Большой Медведицы», его министерство приняло решение отказать во входе на корабль.

Судно «Большая Медведица» должно было прибыть в порт Монгла 24 декабря после первой разгрузки некоторых продуктов в порту Кочин в штате Керала, Индия. Однако США в дипломатическом письме Бангладеш проинформировали Бангладеш, что это был не «Большая Медведица», а санкционированная «Спарта III», и что, несмотря на изменение названия и цвета корабля, его номер сертификата IMO совпадает с номером «Спарты III». В письме также говорилось, что выгрузка продуктов с этого корабля и предоставление топлива или другой помощи морякам этого корабля может привести к серьезным санкциям США или финансовым штрафам, сообщает бангладешская ежедневная газета Prothom Alo. После подтверждения информации США МИД Бангладеш проинформировал об этом министерство судоходства, а власти порта Монгла заявили, что кораблю не разрешат швартоваться.

Большая Медведица теперь ждет у берегов Сундарбана. «Россия сообщила нам, что они отправили судно по ошибке и теперь заменят его другим судном, чтобы доставить груз на электростанцию ​​в Руппуре и доставить его в порт Бангладеш», — сказал Осман New Age в Бангладеш.

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Предыдущие поставки на АЭС «Руппур» доставлялись несколькими российскими и нейтральными иностранными судами, в том числе «Камиллой» под российским флагом и «Драгонбол» под флагом Либерии. По данным Морского управления, «Большая Медведица» («Спарта III») также была в центре внимания СМИ в 2021 году, когда без разрешения на ледовое плавание перешла в арктический порт Дудинка и в начале сезона попала в ловушку льда. Потребовались недели и несколько ледоколов (и буксиров), чтобы вернуть ее в открытое море.

Изображение: сухогрузное судно Ursa Major (любезно предоставлено FleetMon)

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