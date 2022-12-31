Бангладеш отказывается заходить российскому кораблю под санкциями США

Дакка, Бангладеш

Судоходные власти Бангладеш отказали во въезде российскому судну, перевозящему грузы для единственной в Бангладеш атомной электростанции, поскольку это судно находится под санкциями США.

Российское судно под названием «Большая Медведица», вышедшее из порта Санкт-Петербург в России 14 ноября, сменило название на «Спарта-3» из-за того, что оно попало под санкции США из-за войны на Украине.

Корабль должен был прибыть в Бангладеш 24 декабря. Но 20 декабря посольство США в дипломатическом письме сообщило Министерству иностранных дел Бангладеш, что российский корабль сменил название на «Спарта-3».

Посольство США сообщило в письме, что любое сотрудничество с судами, находящимися под санкциями, может привести к рискам попадания под санкции США или значительным финансовым санкциям.

Мухаммад Мустафа Камаль, секретарь Министерства судоходства, заявил в пятницу агентству Anadolu, что они знают об этом (санкциях США) и не позволят кораблю пришвартоваться.

Он утверждал, что российский флагман не подходил к морскому порту Монгла.

Что касается последнего местонахождения корабля, он сказал, что они разговаривали с сингапурским агентом корабля, но не знали точного местонахождения корабля до пятницы.

Согласно информации, опубликованной на сайте неправительственной организации Marine Traffic, занимающейся контролем за состоянием морских судов и безопасностью на море, судно до четверга находилось в Бенгальском заливе.

В связи с тем, что судну с грузами для строящейся атомной электростанции «Руппур» (РАЭС) было отказано в заходе во второй по величине морской порт Бангладеш, в посольстве России состоялась встреча с представителями МИД Бангладеш, Министерства судоходства и Министерства науки и технологий.

Но Бангладеш выразила свою позицию не допускать ни одного корабля под санкции США.

Министр иностранных дел А.К. Абдул Момен в интервью местной деловой газете The Financial Express: «Мы должны уважать санкции». Он добавил, что это решение не повлияет на отношения двух стран.

Государственный министр судоходства Халид Мехмуд Чоудхури заявил журналистам в четверг, что Бангладеш не знает о наказании. «Поскольку нам стало известно о запрете, будут приняты соответствующие меры, включая поиск альтернативных решений для разгрузки товаров».

Замечания Чаудри прозвучали после его встречи с верховным комиссаром Индии Пранаем Вермой в Дакке.

В этом случае грузы на судне будут выгружены в порту Индии, а затем переправлены в Бангладеш другим судном, сообщают источники в Минсудохода, добавив, что по этому поводу уже начаты переговоры с Россией и Индией.

Чоудхури сказал, что Бангладеш уделяет первостепенное внимание разгрузке грузов, предназначенных для его единственного и крупнейшего мегапроекта АЭС «Руппур» (РАЭС).

Станция расположена на западе страны и должна быть введена в эксплуатацию в 2024 году. Проект реализуется государственной Корпорацией по атомной энергии Бангладеш при финансовой и технической поддержке российского государственного агентства по атомной энергии «Росатом».



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