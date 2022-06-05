Бангладеш: Пожар и взрывы на контейнерном объекте со смертельным исходом | Новости

Пожары и взрывы произошли на контейнерном объекте недалеко от портового города Читтагонг, где, по словам врачей, число погибших может возрасти, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

По словам высокопоставленных чиновников, по меньшей мере 43 человека погибли и более 300 получили ранения в результате сильного пожара на контейнерном складе на юго-востоке Бангладеш.

По словам официальных лиц, пожар вспыхнул на контейнерном объекте в субботу вечером в Ситаконде, в 40 километрах (25 милях) от прибрежного города Читтагонг, вызвав несколько взрывов.

«Число погибших возросло до 43 человек», — сообщил Al Jazeera главный врач Читтагонга Элиас Чоудхури. Он добавил, что в результате пожара и последовавших за ним взрывов пострадали более 300 человек.

«Ожидается, что число погибших возрастет, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии», — сказал ранее Чаудри.

Бригадный генерал Майен Эль-Дин, генеральный директор пожарной охраны и гражданской обороны, сообщил Al Jazeera, что среди погибших шесть пожарных.

По меньшей мере 21 пожарный получил ранения, которые находились на месте, пытаясь потушить огонь.

Они были ранены во время вторичных взрывов.

Что стало причиной пожара?

По словам жителей, взрывы сотрясли район и выбили стекла близлежащих домов.

Я стоял внутри склада. Взрыв отбросил меня примерно на 10 метров. [11 yards] с того места, где вы стоите. Мои руки и ноги обожжены», — сказал Чайлд Ахмед, водитель грузовика.

Взрыв был такой силы, что сотряслись многоквартирные дома в нескольких километрах от склада, сказал 60-летний Мухаммед Али, у которого неподалеку есть продуктовый магазин.

Полиция сообщила, что в воскресенье утром пожарные все еще работали над тушением пожара.

Танвир Чаудхри, корреспондент «Аль-Джазиры» из Дакки, сказал, что продолжаются попытки избежать взрыва контейнеров с химикатами.

Причина возгорания сразу не была ясна. Чиновники пожарной службы подозревали, что он мог возникнуть из контейнера с перекисью водорода и быстро распространиться на другие контейнеры.

По данным местных СМИ, на контейнерном складе BM Inland находится около 5000 контейнеров, которые обрабатывают товары на экспорт и импорт.

Чоудхури сказал, что меры безопасности на промышленных объектах улучшились после катастрофы Rana Plaza в 2013 году, но химические заводы, расположенные в непосредственной близости от городов, по-прежнему представляют опасность как для жителей, так и для рабочих.

Гражданский хирург Читтагонга Мухаммад Ильяс Хуссейн призвал всех врачей в этом районе помочь справиться с ситуацией и призвал к экстренной сдаче крови.

Фейсал Махмуд предоставил информацию из Дакки.