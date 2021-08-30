Банда воров привязывает заложников к машинам в бразильском городе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – Хорошо вооруженные нападавшие штурмовали небольшой город на юго-востоке Бразилии рано утром в понедельник в ходе наглого ограбления банка, которое включало взрывчатку, обугленные автомобили и заложников. привязан к крыше машины.
Сотрудники полиции заявили в понедельник утром, что хаос в Аратубе, городе с населением около 200 000 человек в штате Сан-Паулу, унес жизни по меньшей мере трех человек. Мэр призвал жителей оставаться в помещениях, пока специалисты полиции пытались обезвредить 14 самодельных бомб, установленных в центре города в рамках атаки.
Фотографии и Видео, размещенные жителями в социальных сетях Он показал несколько автомобилей с прикованными к крыше заложниками – пугающая тактика, которая, казалось, была разработана, чтобы помешать полиции открыть огонь по машинам для побега.
Последнее нападение на небольшой город в Бразилии было совершено крупными, хорошо обученными группами боевиков, которым было относительно легко перехитрить местные силы безопасности, грабя банки и предприятия в одночасье.
«Это было ужасно», – сказал мэр Арахатубы Деладор Боргес в телеинтервью рано утром в понедельник, отметив, что полиция прекратила стрельбу, как только поняла, что воры связали пешеходов. Полиция не подошла, потому что увидела заложников. Трагедия могла быть намного хуже ».
Капитан Александр Геддес, сотрудник военной полиции, сказал, что нападавшие заложили несколько взрывных устройств по всему городу, очевидно, пытаясь помешать ответным действиям полиции. По словам следствия, боевики также использовали беспилотники для отслеживания реакции полиции в режиме реального времени.
По состоянию на 10 часов утра понедельника власти заявили, что по меньшей мере 10 подозреваемых боевиков находятся под стражей. Полиция сообщила, что среди троих погибших были подозреваемый в нападении и двое жителей.
Полиция сообщила, что одному из жителей ампутировали ногу после удара устройством. Капитан Геддес сказал, что следователи пытались определить, были ли освобождены все заложники и есть ли боевики в Арасатубе.
«Мы пытаемся спасти жизни и обезвредить эти взрывчатые вещества», – сказал он в телеинтервью.
Бразильские новостные агентства опубликовали фотографии отделений банков в городе, которые были в руинах. Но неизвестно, насколько боевики смогли воровать.
Это нападение напоминает нам два прошлогодних террористических акта, которые терроризировали аналогичные городки. В ноябре прошлого года вооруженные люди штурмовали город Араракуара, также находящийся в штате Сан-Паулу, и поджигали машины в стратегически важных точках, чтобы полицейские не смогли эффективно отреагировать.
В следующем месяце злоумышленники открыли огонь по полицейскому участку в Крисиуме, штат Санта-Катарина, где они украли почти 15 миллионов долларов из регионального отделения Банка Бразилии.