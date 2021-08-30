Банда воров привязывает заложников к машинам в бразильском городе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – Хорошо вооруженные нападавшие штурмовали небольшой город на юго-востоке Бразилии рано утром в понедельник в ходе наглого ограбления банка, которое включало взрывчатку, обугленные автомобили и заложников. привязан к крыше машины.

Сотрудники полиции заявили в понедельник утром, что хаос в Аратубе, городе с населением около 200 000 человек в штате Сан-Паулу, унес жизни по меньшей мере трех человек. Мэр призвал жителей оставаться в помещениях, пока специалисты полиции пытались обезвредить 14 самодельных бомб, установленных в центре города в рамках атаки.

Фотографии и Видео, размещенные жителями в социальных сетях Он показал несколько автомобилей с прикованными к крыше заложниками – пугающая тактика, которая, казалось, была разработана, чтобы помешать полиции открыть огонь по машинам для побега.

Последнее нападение на небольшой город в Бразилии было совершено крупными, хорошо обученными группами боевиков, которым было относительно легко перехитрить местные силы безопасности, грабя банки и предприятия в одночасье.