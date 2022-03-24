Банки обременяют индийские акции; Летающие Зи Развлечения

БЕНГАЛОР (Рейтер) — Индийские акции закрылись в четверг небольшим снижением из-за акций крупных банков, в то время как гигант индустрии развлечений ZEE.NS (ZEE.NS) подскочил после того, как его крупнейший инвестор отказался от планов по смене руководства.

Инвесторы также оценивали фьючерсы на сырую нефть, которые торговались на уровне около 120 долларов за баррель из-за опасений перебоев с поставками, поскольку нападение России на Украину продолжается уже второй месяц.

Рост цен на сырую нефть сделал Индию, третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире, уязвимой перед высокой инфляцией, в то же время увеличив ее торговый дефицит и нанеся ущерб курсу рупии.

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Главный NSE Nifty 50 (.NSEI) потерял 0,13% и закрылся на уровне 17 222,75, в то время как S&P BSE Sensex (.BSESN) потерял 0,15% и закрылся на уровне 57 595,68.

Агентство Reuters также сообщило в среду, что Индия заморозила планы разрешить отечественным компаниям листинг за границей, что нанесло удар по иностранным фондам и фондовым биржам. Подробнее

Сообщается, что такие компании, как образовательная платформа BYJU и Walmart (WMT.N) Flipkart, которые имеют сильную поддержку со стороны известных частных инвесторов, рассматривали возможность листинга в офшорах.

На торгах в Мумбаи акции Zee выросли на 20% после того, как крупный инвестор Invesco отказался от планов по смене руководства в развлекательной компании и заявил, что поддержит запланированное слияние компании с индийским подразделением Sony (6758.T). Подробнее

Nifty Bank (.NSEBANK) потерял 1,72% и оказал наибольшее давление на основной индекс. Частные кредиторы Kotak Mahindra Bank (KTKM.NS) и HDFC Bank (HDBK.NS) оказались в числе первых проигравших в рейтинге Nifty 50.

Тем не менее, общие потери были под контролем, поскольку инвесторы покупали защитные акции ИТ и фармацевтических компаний.

Индексы Nifty IT (.NIFTYIT) и Nifty Pharma (.NIPHARM) выросли на 1,2% и 1,14% соответственно.

Среди других акций акции Paytm (PAYT.NS) закрылись ростом на 9,6%, прервав четырехдневную полосу неудач. На прошлой неделе финтех-компания упала почти на 23% на фоне растущих проблем с регулированием.

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Дополнительный отчет Анунрун Кумар Митры в Бангалоре; Редактирование Уттареша в Сумьядб Чакрабарти

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