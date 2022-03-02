Го Шуцин, глава Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, принял участие в пресс-конференции Информационного бюро Государственного совета по содействию качественному развитию банковской и страховой отрасли 2 марта 2021 года в Пекине.

ПЕКИН (Рейтер) — Управление банковского и страхового надзора Китая заявило в среду, что страна выступает против и не присоединится к финансовым санкциям против России.

«Все наблюдают за недавним военным конфликтом или войной между Россией и Украиной», — заявил на пресс-конференции глава Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин, согласно переводу CNBC. «Министерство иностранных дел четко изложило позицию Китая. Наша международная политика последовательна».

«Что касается финансовых санкций, мы это не поддерживаем», — сказал Го, имея в виду особое несогласие с «односторонними» санкциями, которые, по его словам, неэффективно решают проблемы. «Китай не присоединится к таким санкциям».

Го также является секретарем КПК Народного банка Китая, центрального банка страны. В среду он добавил, что надеется, что все стороны смогут поддерживать нормальный экономический обмен и что санкции пока не оказали явного влияния на Китай.

МИД Китая отказался квалифицировать нападение России на Украину как вторжение. Линия Пекина заключалась в содействии переговорамКитай пытается дистанцироваться от России дальше, чем это было показано в начале февраля во время встречи на высоком уровне между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

То Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский Союз Стремиться к пощечине Санкции против РоссииСначала в попытке предотвратить конфликт с Украиной, а затем оказать давление на Путина, чтобы он прекратил вторжение в Украину.