Банк Англии должен использовать российские резервы, чтобы исправить украинскую экономику

Воскресенье, 27 марта 2022 г., 13:18.

В интервью Sunday Telegraph Кирилл Шевченко сказал, что банк должен использовать «деньги… в качестве компенсации за убытки, причиненные Россией» (Фото Анастасии Власовой/Getty Images)

Банк Англии должен использовать замороженные резервы Центрального банка России, хранящиеся на улице Треднидл, для восстановления экономики Украины.

Об этом сообщил глава Центробанка Украины, который сегодня призвал губернатора Эндрю Бейли и его соратников выделить около 21 миллиарда фунтов стерлингов из подсанкционных активов для возмещения ущерба, нанесенного украинским городам российскими военными.

Кирилл Шевченко заявил Sunday Telegraph, что банк должен использовать «деньги… в качестве компенсации за убытки, причиненные Россией».

Коалиция западных стран заморозила международные активы Центрального банка России в попытке подорвать российскую экономику в ответ на вторжение Кремля в Украину.

Это первый случай закрытия валютных резервов крупного центрального банка.

Этот шаг был частью исторического набора санкций, который включал запрет российским банкам участвовать в глобальной системе быстрых платежей, а также обязательство США и Великобритании прекратить покупать российскую нефть.

Негативное влияние санкций на российскую экономику уже проявляется, поскольку рубль, валюта страны, упал до новых минимумов по отношению к доллару.

Центральные банки могут использовать иностранную валюту и золотые резервы для защиты своей экономики, покупая активы, деноминированные в местной валюте, для повышения стоимости валюты.

Центральный банк России не смог защитить рубль из-за отсутствия доступа ко всем своим валютным резервам, которые составляют около 630 миллиардов долларов.

«Россия должна, наконец, возместить ущерб, который она нанесла своим вторжением», — сказал Шевченко, добавив: «Я надеюсь, что мы получим большую долю финансирования в виде компенсации, но я также ожидаю значительной поддержки со стороны мирового сообщества».