Банк Англии должен использовать российские резервы, чтобы исправить украинскую экономику

Воскресенье, 27 марта 2022 г., 13:18.
Банк Англии должен использовать замороженные резервы Центрального банка России, хранящиеся на улице Треднидл, для восстановления экономики Украины.
Об этом сообщил глава Центробанка Украины, который сегодня призвал губернатора Эндрю Бейли и его соратников выделить около 21 миллиарда фунтов стерлингов из подсанкционных активов для возмещения ущерба, нанесенного украинским городам российскими военными.
Кирилл Шевченко заявил Sunday Telegraph, что банк должен использовать «деньги… в качестве компенсации за убытки, причиненные Россией».
Коалиция западных стран заморозила международные активы Центрального банка России в попытке подорвать российскую экономику в ответ на вторжение Кремля в Украину.
Это первый случай закрытия валютных резервов крупного центрального банка.
Этот шаг был частью исторического набора санкций, который включал запрет российским банкам участвовать в глобальной системе быстрых платежей, а также обязательство США и Великобритании прекратить покупать российскую нефть.
Негативное влияние санкций на российскую экономику уже проявляется, поскольку рубль, валюта страны, упал до новых минимумов по отношению к доллару.
Центральные банки могут использовать иностранную валюту и золотые резервы для защиты своей экономики, покупая активы, деноминированные в местной валюте, для повышения стоимости валюты.
Центральный банк России не смог защитить рубль из-за отсутствия доступа ко всем своим валютным резервам, которые составляют около 630 миллиардов долларов.
«Россия должна, наконец, возместить ущерб, который она нанесла своим вторжением», — сказал Шевченко, добавив: «Я надеюсь, что мы получим большую долю финансирования в виде компенсации, но я также ожидаю значительной поддержки со стороны мирового сообщества».
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