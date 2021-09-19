Банк России будет “ притормозить ” платежи на криптовалютных биржах

Центральный банк России в настоящее время работает с коммерческими банками над задержкой платежей по сделкам с цифровой недвижимостью. Этот шаг направлен на пресечение «конфиденциальных» покупок криптовалюты, совершаемых «неквалифицированными» российскими инвесторами, сообщил представитель CPR. Этот шаг затронет одноранговые и внебиржевые торговые платформы.

Подозрение на инвестиции центрального банка в криптовалюту

Банк России скептически относится к приобретению криптовалют и не поддерживает расширение доступа к криптовалютным рынкам для российских инвесторов, большинство из которых остаются непризнанными, заявил на этой неделе вице-президент банка Сергей Светцов со ссылкой на Prime Business News. Выступая на Международном банковском форуме «Банки России – XXI век», высокопоставленный чиновник охарактеризовал:

При покупке [cryptocurrency] В инвестиционных целях мы скептически относимся к этой идее. Мы считаем, что это отличается от традиционной собственности, которая очень опасна и имеет признаки пирамиды.

Швецов подтвердил «четкую позицию» центрального банка, согласно которой единственный способ оплаты в Российской Федерации – это «рубль во всех его формах», а не какая-либо денежная рента или иностранная валюта. Финансовая комиссия готовится к запуску цифрового прототипа рубля до конца года. CPTC Контролировать использование криптовалют в России.

Во время мероприятия в Сочи Светцов сообщил, что Банк России сотрудничает с коммерческими банками по задержке платежей, отправляемых для транзакций с криптовалютой. CPR недавно предложил банкам блокировать карты и кошельки, используемые для обмена с крипто-обменниками. Вице-президент регулятора заявил, что цель – быстро ограничить шансы на покупку криптоактивов. Цитируемый РИА Новости банкир сказал:

Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она замедляла выплаты в пользу обменных пунктов и криптовалютных бирж, предотвращая возможности для разумных покупок таких продуктов.

Сергей Светцов отметил, что, несмотря на шаги некоторых правительств по легализации криптовалют, сохраняются опасения, что денежная система полностью рухнет. «Высокотехнологичная финансовая пирамида, все из которых, скорее всего, упадут до нуля», – предупредил он, добавив, что для этого могут быть сотни причин. «На наш взгляд, это огромная мина», – настаивал представитель центрального банка.

Ограничения ЦБ РФ на нарушение прав россиян, считает эксперт-юрист

Однако комментарии Швецо вызвали и другие опасения – взгляды тех, кто причастен к российскому криптопространству. Разговоры о введении ограничений являются очень негативным сигналом, и последствия могут быть катастрофическими для крипторынка страны, сказал Никита Суборев, старший аналитик популярного биржевого координатора Bestchange.ru. Сказал Вилка. Он предупредил:

В наибольшей степени пострадал сегмент внебиржевой торговли, зарегистрированной в РФ – пользователи обменных пунктов и P2P-сайтов. Майнеры будут вынуждены искать решения для работы ферм, а продавать разрезанные монеты за рубли будет сложно.

По словам Андре Даггера, партнера GMT Legal, ограничение честных транзакций для покупки криптовалюты является незаконным. «Действующий закон« Цифровые финансовые активы »позволяет каждому гражданину Российской Федерации владеть цифровой валютой, которая использует биткойны для покупки, продажи или инвестирования. Это право применяется независимо от того, является ли покупатель квалифицированным инвестором или нет», – подчеркнул Тугерин.

Хорошая новость заключается в том, что за последние несколько недель на Exmo, самой популярной криптовалютной бирже в регионе, не наблюдалось снижения депозитов, сделанных российскими пользователями. Фактически, Мария Станкович, директор по развитию бизнеса Exmo, заявила, что российская торговля на платформе действительно увеличилась во время недавней рыночной реформы.

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