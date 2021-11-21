Банк России заявляет, что правительство не должно прекращать распространение криптовалют против платежей в биткойнах — Регулирование Новости биткойнов

Глава Банка России настаивал на анонимности криптовалют и на том, что правительство не должно поощрять их распространение. Регулятор категорически против легализации биткойнов и других средств в качестве платежного средства в Российской Федерации.

Россия подтверждает негативную позицию по поводу криптовалют и легализации биткойнов

По мнению главы Центробанка России Эльвиры Набиулиной, «ответственное правительство» не должно провоцировать распространение криптовалют.CBR) Об этом заявил председатель денежно-кредитной комиссии Государственной Думы, нижней палаты российского парламента.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что банк «крайне негативно относится к криптовалютам», которые он охарактеризовал как «частные валюты, притворяющиеся наличными». Агентство ТАСС цитирует слова Набиуллиной:

Эти криптовалюты анонимны, никто за них не несет ответственности, и, на наш взгляд, ответственное правительство не должно провоцировать их распространение и подавлять их без оплаты.

При этом губернатор согласился с тем, что народу нужно предложить альтернативу. Банк России пытается сделать это через свои программы. «Я уже говорила о цифровом рубле — на наш взгляд, он должен развиваться», — добавила Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора денежно-кредитной политики России отметил, что ЦБ в целом не против цифровых валют, которые не используются для «теневых операций». Однако Набиулина отметила, что Банк России продолжает выступать против легализации биткойна в качестве платежного инструмента в стране.

В ответ на растущую популярность криптовалют и значительный рост электронных платежей Центральный банк России активизировал усилия по созданию цифровой версии национального рубля — рубля. В этом году регулятор сформировал пилотную группу цифрового рубля с десятком финансовых организаций. Прототип CBDC Операционная система будет запущена в декабре, а начало испытаний намечено на январь.

Российский рубль нужен россиянам, потому что он будет способствовать дешевым и надежным безналичным расчетам, сказала Набиуллина недавно участникам международного банковского форума. Согласно последней стратегии развития финансового рынка страны, цифровая валюта, предоставляемая государством, должна препятствовать гражданам использовать «денежные прокси», которые официальные лица в Москве используют для описания криптовалют.

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