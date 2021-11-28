Банк России обнаружил 5 миллиардов долларов ежегодных транзакций с криптовалютой, совершаемых россиянами — Bitcoin News

По данным Центрального банка России, с растущей капитализацией криптоэкономики россияне совершают крипто-транзакции на миллиарды долларов в год. Регулятор согласился с тем, что резиденты России являются одними из самых активных участников крипторынка.

В центральном банке согласны с тем, что среди самых активных пользователей криптовалюты — россияне.

Верный своей жесткой позиции в отношении децентрализованных цифровых денег, Центральный банк России (ЦБ РФ) недавно заявил, что криптовалютная деятельность «создает значительные риски для финансовой стабильности и инвесторов, а также климатические риски». Это предупреждение выпущено с обзором его финансовой устойчивости во втором и третьем кварталах 2021 года.

Валютная комиссия признала стремительный рост капитализации рынка цифровой валюты в этом году. Согласно этому АнализЦитируется Forklog, повышение интереса инвесторов к таким технологиям, как блокчейн, смарт-контракты, децентрализованное финансирование и основные монеты, которые играют ключевую роль в росте цен на криптовалюту.

Ссылаясь на различные аналитические исследования, финансовый регулятор признал, что резиденты РФ являются одними из самых активных участников криптопространства. Россияне также являются одними из самых частых пользователей криптовалютных сайтов. Россия лидирует на Binance, ведущей в мире бирже криптовалют, по количеству посещений.

По оценкам Банка России, годовой объем операций с цифровой валютой, совершаемых россиянами, составляет около 5 миллиардов долларов США, ссылаясь на оценки крупных финансовых организаций в июле прошлого года. Однако ЦБ РФ отмечает, что анонимность криптовалют также способствует их использованию в преступной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.

Центральный банк, который продолжает отвергать легализацию криптовалюты в Российской Федерации, указал на другие связанные риски, включая конвертацию фиатных сбережений в криптоактивы. ЦБ РФ считает, что криптовалюты ненадежны как компонент стоимости из-за нестабильности их цен.

Регулятор обеспокоен энергоемким характером биткойн-шахты. Богатая энергоресурсами Россия является привлекательным местом для горнодобывающих компаний, и некоторые из ее провинций, где тарифы на электроэнергию очень низкие, призывают к промышленному регулированию. Все больше чиновников в Москве теперь считают, что добычу полезных ископаемых следует легализовать и обложить налогами как предпринимательскую деятельность.

Банк России отмечает, что в целом взаимосвязь между пространством цифровой валюты и традиционным финансовым сектором минимальна. Но в то же время власти считают, что распространение криптовалюты создает дополнительные риски для финансовых рынков России, и подчеркивает необходимость усиления мониторинга.

Как вы думаете, сможет ли Банк России изменить свое отношение к криптовалютам в будущем? Дайте нам знать в комментариях ниже.

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