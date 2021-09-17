Банк России просит коммерческие банки заблокировать подозрительные криптосчета и кошельки

Нью-Дели: В целях борьбы с отмыванием денег и подозрительной экономической деятельностью и защиты экономики страны от мошенничества и мошенничества Центральный банк России (ЦБ РФ) дал ряд рекомендаций коммерческим банкам, сообщает Bitcoin.com.
Он рекомендовал коммерческим банкам выявлять и блокировать кошельки, карты и счета тех, кто занимается мошенничеством, следуя набору стандартов, выпущенных ЦБ РФ.
* По данным ЦБ РФ, эти подозрительные компании могут включать даже зарегистрированные биржи криптовалюты, а также нелегальных трейдеров форекс и финансовые пирамиды.
* Центральный банк уделяет особое внимание межличностным транзакциям, поскольку были случаи, когда люди использовали вымышленные имена.
Некоторые из важных рекомендаций ЦБ РФ по выявлению и удалению подозрительных счетов и компаний:
* Российские банки должны анализировать и выявлять подозрительные транзакции и прекращать предоставление этих услуг в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег.
* Согласно Bitcoin.com, ЦБ РФ перечислил следующие виды деятельности, вызывающие озабоченность:
– 30 депозитов и снятия наличных в день.
Большое количество получателей или плательщиков, более 10 в день или 50 в месяц.
– Периодические транзакции на сумму не менее 100 000 руб. В день или 1 млн. Руб. В месяц.
– Пополнение и снятие средств за минуту.
* Счета, которые не используются для оплаты счетов за коммунальные услуги или оплаты товаров и услуг, будут считаться подозрительными и даже попадать в черный список.
* Коммерческим банкам также рекомендуется изучить такие случаи, когда средний остаток на счете в конце дня не превышает 10 процентов от среднего объема транзакции в течение недели.
* Транзакции, которые соответствуют двум или более из вышеперечисленных критериев, также будут подлежать рассмотрению.
* ЦБ РФ поручил коммерческим банкам отслеживать цифровую деятельность подозрительных владельцев счетов и даже идентифицировать используемые устройства.
* ЦБ РФ был против легализации криптовалюты и связанной с ней деятельности.
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Он рекомендовал коммерческим банкам выявлять и блокировать кошельки, карты и счета тех, кто занимается мошенничеством, следуя набору стандартов, выпущенных ЦБ РФ.
* По данным ЦБ РФ, эти подозрительные компании могут включать даже зарегистрированные биржи криптовалюты, а также нелегальных трейдеров форекс и финансовые пирамиды.
* Центральный банк уделяет особое внимание межличностным транзакциям, поскольку были случаи, когда люди использовали вымышленные имена.
Некоторые из важных рекомендаций ЦБ РФ по выявлению и удалению подозрительных счетов и компаний:
* Российские банки должны анализировать и выявлять подозрительные транзакции и прекращать предоставление этих услуг в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег.
* Согласно Bitcoin.com, ЦБ РФ перечислил следующие виды деятельности, вызывающие озабоченность:
– 30 депозитов и снятия наличных в день.
Большое количество получателей или плательщиков, более 10 в день или 50 в месяц.
– Периодические транзакции на сумму не менее 100 000 руб. В день или 1 млн. Руб. В месяц.
– Пополнение и снятие средств за минуту.
* Счета, которые не используются для оплаты счетов за коммунальные услуги или оплаты товаров и услуг, будут считаться подозрительными и даже попадать в черный список.
* Коммерческим банкам также рекомендуется изучить такие случаи, когда средний остаток на счете в конце дня не превышает 10 процентов от среднего объема транзакции в течение недели.
* Транзакции, которые соответствуют двум или более из вышеперечисленных критериев, также будут подлежать рассмотрению.
* ЦБ РФ поручил коммерческим банкам отслеживать цифровую деятельность подозрительных владельцев счетов и даже идентифицировать используемые устройства.
* ЦБ РФ был против легализации криптовалюты и связанной с ней деятельности.
(Последние новости о криптовалюте, советы по инвестированию и обновления цен в режиме реального времени можно найти на нашей странице о криптовалюте.)
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