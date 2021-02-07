Банол полностью фиолетовый в Южной Корее

(CNN) – Южнокорейское фермерское сообщество изменило себя, превратившись в идеальный аттракцион для эпохи Instagram.
Поскольку границы страны практически закрыты из-за пандемии коронавируса, люди, жаждущие путешествовать, стекаются в регион. В период с июня по август 2020 года остров Банол посетило более 100000 человек, что на 20% больше, чем в предыдущем году.
С 2018 года острова посетили более 490000 гостей.
Проект был запланирован в 2015 году в рамках инициативы по брендингу провинции Южная Чолла «Создание привлекательных мест для отдыха на острове» и был вдохновлен фиолетовыми цветами колокольчиков (также известными как Campanula), принадлежащими этому региону.
На островах Крошечный Банвол и Бакджи проживает менее 150 человек. С момента запуска фиолетового проекта фермеры начали выращивать капусту и свеклу, оба под брендом. Местные власти посадили 30 000 звездных цветов Новой Англии и 21 500 квадратных метров лавандовых полей.
Посетители могут прогуляться между двумя островами через – вы, возможно, видели это – еще один фиолетовый мост.
Фиолетовый мост отремонтировали и перекрасили в начале 2020 года.
Предоставлено офисом округа Шенань
Рискованный, но красивый ход Banol, похоже, окупается. Южнокорейцы, которые покидают страну и возвращаются, подлежат двухнедельному карантину по возвращении, поэтому большинство местных жителей выбирают внутренний туризм.
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