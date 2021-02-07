Банол полностью фиолетовый в Южной Корее

(CNN) – Южнокорейское фермерское сообщество изменило себя, превратившись в идеальный аттракцион для эпохи Instagram.

Остров Банол, у центрального западного побережья Южная Корея , Стал известен как «Пурпурный остров» после того, как окрасил крыши около 400 зданий в красивый фиолетовый оттенок. Кроме того, здесь есть лавандовые поля, аметистовые телефонные будки и большой фиолетовый мост.

Поскольку границы страны практически закрыты из-за пандемии коронавируса, люди, жаждущие путешествовать, стекаются в регион. В период с июня по август 2020 года остров Банол посетило более 100000 человек, что на 20% больше, чем в предыдущем году.

С 2018 года острова посетили более 490000 гостей.

Проект был запланирован в 2015 году в рамках инициативы по брендингу провинции Южная Чолла «Создание привлекательных мест для отдыха на острове» и был вдохновлен фиолетовыми цветами колокольчиков (также известными как Campanula), принадлежащими этому региону.

На островах Крошечный Банвол и Бакджи проживает менее 150 человек. С момента запуска фиолетового проекта фермеры начали выращивать капусту и свеклу, оба под брендом. Местные власти посадили 30 000 звездных цветов Новой Англии и 21 500 квадратных метров лавандовых полей.

Посетители могут прогуляться между двумя островами через – вы, возможно, видели это – еще один фиолетовый мост.

Фиолетовый мост отремонтировали и перекрасили в начале 2020 года. Предоставлено офисом округа Шенань

Чтобы встретить новую волну туристов, на острове есть еще несколько удобств, в том числе кафе, два ресторана с полным спектром услуг (по одному в Бакджи и Банооле), прокат велосипедов и бутик-отель. Дорога займет около шести часов наводнение Автобусом или личным автомобилем.

Рискованный, но красивый ход Banol, похоже, окупается. Южнокорейцы, которые покидают страну и возвращаются, подлежат двухнедельному карантину по возвращении, поэтому большинство местных жителей выбирают внутренний туризм.

Красочные города всегда пользовались популярностью у путешественников, еще до того, как они были созданы специально для социальных сетей. Светло-желтого Пуэбло Маджико от Исамаля В мексиканском штате Юкатан он был полностью выкрашен в золотой цвет либо в честь визита Папы Иоанна Павла II, либо для предотвращения пандемии, в зависимости от того, кого вы спросите.