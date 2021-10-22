Барбадос избирает своего первого президента, который заменит королеву Соединенного Королевства в качестве главы государства

Сандра Мейсон была избрана поздно вечером в среду двумя третями голосов на совместном заседании Палаты представителей и Сената страны. Правительство в своем заявлении охарактеризовало ее назначение как веху на «пути к республике».

Бывшая британская колония, получившая независимость в 1966 году, страна с населением чуть менее 300 000 человек поддерживала давние связи с монархией Соединенного Королевства.

Но многие барбадийцы уже давно пытались отменить статус королевы, а вместе с тем и сохранение символического присутствия империализма во время ее правления. Многие лидеры этого века предлагали стране стать республикой.

Наконец, это произойдет 30 ноября, в 55-ю годовщину независимости страны от Великобритании, когда Мейсон будет приведен к присяге.

Мейсон, бывший судья, которая занимала пост генерал-губернатора острова с 2018 года, была первой женщиной, работавшей в Апелляционном суде Барбадоса. Премьер-министр Барбадоса Миа Мотли назвала выборы президента «решающим моментом» в карьере страны. «Мы только что выбрали среди нас уникальную и страстную женщину с Барбадоса, которая не претендует на роль кого-либо другого (и) отражает наши ценности», – сказал Мотли после избрания Мэйсона. Несколько стран свергли королеву с поста главы государства за годы, прошедшие с момента обретения независимости, причем Маврикий стал последней страной, сделавшей это в 1992 году. Это делает Барбадос первой страной почти за три десятилетия, свергнувшей монарха. Королева по-прежнему является главой государств более чем в десятке других стран, ранее находившихся под властью Великобритании, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Ямайку. Васим Мулла из аналитического центра Atlantic Council сказал Reuters, что выборы могут принести пользу Барбадосу как внутри страны, так и за рубежом. Мола сказал, что этот шаг делает Барбадос, маленькую развивающуюся страну, более законным игроком в мировой политике, но он также может послужить «объединяющим и националистическим шагом», который может принести пользу ее нынешнему руководству дома. READ Китайские уйгуры: парламент Нидерландов стал вторым за неделю, кто обвиняет Пекин в геноциде в Синьцзяне «Другие карибские лидеры и их граждане, вероятно, одобрят этот шаг, но я не ожидаю, что другие последуют их примеру», – добавил Мола. «Этот шаг будет рассмотрен только в том случае, если он отвечает интересам каждой страны». Мотли сказал, что решение страны стать республикой не было обвинением в ее британском прошлом. «Мы надеемся на продолжение отношений с британским монархом», – сказала она.