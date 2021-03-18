Барби создает куклу по мотивам одинокой русской женщины, которая собирается отправиться на орбиту

Барби создала куклу в честь космонавта в рамках кампании в России, чтобы побудить девочек добиваться высоких целей, одновременно становясь «женственными».

36-летняя Анна Кикина теперь единственная россиянка, которая должна отправиться на орбиту, спустя 58 лет после того, как Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной-космонавтом.

Замужний астронавт, который должен отправиться в свой первый полет в конце следующего года, появился с куклой, к которой она была склонна.

Российское космическое агентство заявило, что космонавт Барби показывает, что «любая мечта может сбыться – нужно просто верить в себя и двигаться вперед».

36-летняя Анна Кикина (на фото) в настоящее время является единственной россиянкой, которая должна отправиться на орбиту, спустя 58 лет после того, как Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной-космонавтом.

Мантел создал две разные куклы Барби в рамках кампании в России, чтобы побудить девочек к достижению высоких целей: на одной кукле был скафандр, а на другой – синий.

Кукла похожа на белый костюм космонавта плюс черный комбинезон и создана по образцу Анны.

«Ярким примером этого является история Анны Кикиной, инженера, которая однажды решилась на смелый шаг и попробовать свои силы в космонавтике», – говорится в сообщении космического агентства.

«Сегодня Анна для многих является образцом для подражания. Она сильная и женственная, смелая и нежная, мудрая и с прекрасным чувством юмора – яркая личность, гармонично сочетающая профессионализм и теплоту.

Роскосмос спросил: «Кто сказал, что покорение просторов Вселенной – не женское дело?»

Замужний астронавт, который должен отправиться в свой первый полет в конце следующего года, появился с куклой, к которой она была склонна.

Астронавт Кикина прошел подготовку на инженера по чрезвычайным ситуациям, но он также работал ведущим на Сибирском радио, рафтинге и парашютном спорте.

Несмотря на это, только четверо из 124 советских или российских космонавтов были женщинами.

Кто такая Анна Кикина? Анна Кикина теперь единственная россиянка, которая должна отправиться на орбиту. Планируется, что к концу следующего года он отправится в свой первый рейс. Осенью 2021 года Кикина отправится в миссию на Международную космическую станцию. Только четверо из 124 советских или российских космонавтов были женщинами. Кикина получила квалификацию инженера по чрезвычайным ситуациям. Она также работала телеведущей на Сибирском радио, где занималась каякингом и прыжками с парашютом. В детстве ее мечтой не было путешествовать в космос, но теперь она единственная женщина в оружии космонавта.

Астронавт Кикина прошел подготовку на инженера по чрезвычайным ситуациям, но также работал ведущим на Сибирском радио, где занимался греблей на бурной воде и парашютным спортом.

Она сказала: «Я рада быть образцом для подражания Барби.

Я думаю, что мой идеал показал бы девушкам, что их мечты достижимы и что быть тем, чего они хотят, вполне возможно. Вы просто должны это сделать.

В детстве, которая не мечтала о полетах в космос, она призналась: «Если бы у меня была кукла Барби в качестве космонавта, то идея стать астронавтом, вероятно, пришла бы мне в голову до тех пор».

Кукла, которая не продается, подчеркивает, что «у каждого есть шанс» отправиться в космос. Она сказала: «Не каждая девушка, которая играет с Барби, должна хотеть быть космонавтом.

«Самое главное, что все они знают, что у них есть выбор, и они имеют право выбирать – любую профессию, которая им нравится».

Однако теперь она единственная женщина в оружии космонавта.

Она сказала: «Мне не скучно». Но лучше бы женщин было побольше.

“ На этой земле проживает много женщин и мужчин, но почему-то в корпусе только одна женщина.

«Я надеюсь и верю, что следующий отбор, который уже проводится, выберет больше женщин».