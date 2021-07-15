21 июня Генеральная прокуратура России услуга Бард Колледж как «нежелательная» организация, что делает его первым учебным заведением, занесенным в черный список в стране. При дальнейшем ужесточении нынешнего «мусорного» закона и всеобщем неприятии режима Путина иностранному влиянию был создан прецедент, нацеленный на другие западные учебные заведения в будущем.

С добавлением Барда в список «нежелательных» возникнут вопросы о существующих партнерских отношениях между западными образовательными учреждениями и российскими университетами. Фото: Pixabay.

Бард-колледж, гуманитарный институт, расположенный в северной части штата Нью-Йорк, установил отношения с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) в 1997 году и запустил совместную программу на получение степени в 1999 году, которую за два десятилетия посетили около 2000 студентов. В 2011 году Бард основал Смольный колледж гуманитарных наук, где он возглавляет Российскую обзорную палату. Алексей Кудрин как декан.

Кудрин, бывший министр финансов, известен продвижением либеральной политики и реформ. Курдин был давним сторонником гуманитарного образования и сыграл важную роль в создании Смольного. В недавнем обзоре РБК Ху Дебаты России нужен университет свободных искусств и наук, если страна хочет совершить прорыв и стать более творческой, инновационной и успешной. «За 20 лет мы накопили уникальный местный опыт, сочетание передового международного опыта и наших образовательных традиций», – сказал он, имея в виду опыт Смольного. Статья была опубликована в марте 2021 года, когда Смольный колледж начал реструктуризацию в отдельный вуз –Он сказал Чтобы избежать идеологических и экономических разногласий с СПбГУ, которым оказался Владимир Путин. альма матер.

Фактор Сороса

Не все в российском правительстве согласны с либеральными взглядами Кудрина. В марте 2021 года Координационный совет некоммерческих организаций России (КС НКО), прокремлевская организация, спонсируемая правительством, подала жалобу. Спрашивает Прокуратура рассмотрит возникающий университет на предмет «тесной связи» со структурами, подконтрольными миллиардеру-филантропу Джордж Сорос Он ведет «деструктивную деятельность» в России, и знать Круто как «нежелательная организация».

Фактор Сороса не удивил: он Это было Дискредитировать его в России годами. В 2003 году российское отделение его Института «Открытое общество» было сильным. Закрыть Несмотря на то, что с 1987 года Сорос вложил до 1 миллиард долларов В России поддерживают верховенство закона, права человека, здравоохранение, образование и культуру. В 2015 году были еще две организации, спонсируемые Соросом – Фонд «Открытое общество» и Фонд помощи OSI. объявить “нежелательные”.

Бард, однако, не скрывал своих отношений с Соросом, и до сих пор это не было большой проблемой, учитывая растущее отвращение российского правительства к любому нежелательному иностранному влиянию. В рамках кампании против Барда, русского писателя и пропагандиста Захар Прилебен, известный своими националистическими взглядами и приверженностью политике Кремля – ​​настолько, что стал соучредителем партии «Справедливая Россия – за правду». якобы Чтобы разделить голоса оппозиции – накануне официальной жалобы он предложил запретить все проекты Сороса в России. Кампания была поддержана Министерством иностранных дел России, которое в апреле обязалось “положить конец«Деятельность фондов и НПО, финансируемых США в ответ на экономические санкции, введенные США.

Как и следовало ожидать, Генпрокуратура согласилась с этими взглядами и 21 июня услуга Бард-колледж считается «нежелательным», поскольку «угрожает основам конституционного порядка и безопасности в России». После этого Минюст занес организацию в черный список и запретил ее деятельность в России.

В ответ на решение правительства России холодный президент, Леон БотштейнИ Он сказал В заявлении от 23 июня он сказал, что «глубоко встревожен. [it], »Утверждая, что« партнерство между Бардом и Смольным носит образовательный и культурный, а не политический или идеологический характер ». ”

Закон «нежелательных»

Для Барда и тех, кто там работает и учится, это восходит к печально известному закону «О нежелательных организациях». Впервые принятый в мае 2015 года, он был частью ряда поддерживаемых Кремлем постановлений, оказывающих давление и ограничивающих деятельность некоммерческих и неправительственных организаций, получающих финансирование из-за рубежа (в основном из Европы и США). «Нежелательные» организации в общих чертах определялись как представляющие угрозу «конституционному порядку, обороноспособности или государственной безопасности страны». AI вызов Стандарты российских властей «неопределенны, произвольны и двусмысленны».

в соответствии с Согласно закону, «нежелательным» организациям запрещается проводить денежные операции с российскими финансовыми учреждениями, проводить массовые мероприятия или публиковать информацию о них в СМИ. Любой, кто работает в «нежелательной» организации, подлежит административному наказанию с множественными нарушениями (например, два административных взыскания в течение 30 дней), ведущими к уголовному делу с максимальным наказанием в виде шести лет лишения свободы.

первая организация Считается «Хламом» в России был Национальный фонд демократии, который был занесен в черный список в июле 2015 года. В апреле 2017 года сам Институт современной России добавлен в список вместе с базирующимся в Великобритании Открытым российским гражданским движением и ОР (Открытая Россия), финансируемым критиком Путина. Михаил Ходорковский. После назначения Барда появилась еще одна группа из четырех структур, связанных с Ходорковским. также считался «Нежелательные» 30 июня. На данный момент в СписокНо список обязательно будет расти. Уже 15 июля прокуратура объявить Проект, независимый исследовательский проект, еще одна «нежелательная» организация (вскоре будет добавлена ​​в реестр Министерства юстиции под № 41), четверо ее журналистов признаны «иностранными агентами».

16 июня Государственная Дума РФ согласовано Законопроект об обновлении существующего закона с целью дальнейшей криминализации участия в «нежелательной» деятельности иностранных или международных НПО. Нет сомнений, что скоро он будет подписан.

Под измененный законопроект, уголовное дело может быть возбуждено уже после первого (а не второго, как раньше) административного наказания за сотрудничество с «нежелательной» организацией, но максимальный срок ограничен четырьмя годами лишения свободы. На тех, кто возглавляет эти организации, уголовное дело может быть возбуждено немедленно, без предварительных административных правонарушений. В законопроекте также отмечается, что лицам, добровольно прекратившим сотрудничество с «нежелательными» организациями, не будут предъявлены обвинения.

Кроме того, любая иностранная или международная НПО, «предоставляющая услуги денежных переводов» «нежелательной» организации в России, будет самоидентифицирована через Федерацию как таковая. Начало 1 октября российский финансовый наблюдатель, Росфинмониторинг, будет отслеживать денежные переводы из некоторых стран, список которых еще не объявлен. Эти обновления закона 2015 года доказывают, что закон не касается гражданского общества; Речь идет о контроле.

Цели

В 2018 году было возбуждено первое дело по закону о «нежелательных» против активиста «Открытой России». Анастасия Шевченко. В феврале 2021 года она была нашел Виновна в организации деятельности «нежелательной» организации («Открытая Россия»), а именно в проведении дебатов в октябре 2017 года, а также в лекции для членов «Открытой России» в апреле 2018 года. Приговорена к четырем годам лишения свободы условно. Однако первым судимым был осужден товарищ активист «Открытой России». Максим Верников, Кто он был Правило до 300 часов работы в феврале 2020 года.

Еще три уголовных дела против активистов «Открытой России» все еще продолжаются. Яна Антонова Осуждена в октябре 2020 года и приговорена к 240 часам общественных работ. привлекательный суждение. Михаил Юсильевич В октябре 2020 года суд оставил в силе решение о помещении его под стражу в марте 2021 года. В июне 2021 года Алексей Пивоваров Его сняли с самолета при выезде из страны; он тоже останки в предварительном заключении. В отношении Пивоварова возбуждено уголовное дело по позиции, которая была Взаимный в Facebook, который включал сбор средств в поддержку проекта «Объединенные демократы», чтобы помочь независимым кандидатам баллотироваться на предстоящих выборах в России.

Бывший руководитель программы для политических заключенных Мемориального центра прав человека, Серж ДавидИ заостренный Что «поскольку любое действие, связанное с« Открытой Россией »или даже просто с ее логотипом (съемка видео, репост статьи или твита, участие в публичном мероприятии) может быть основанием для преследования, полиции нетрудно сфабриковать эти дела. Таким образом, , Число потенциальных жертв уголовного преследования за преступления подобного характера постоянно увеличивается ».

Разветвления

Даже если все преследуемые по «нежелательному» закону являются активистами из открытой в настоящее время России, прецедент Барда – первого в стране иностранного учебного заведения, занесенного в черный список – вызывает опасения, что его студенты, сотрудники, преподаватели, сотрудники и даже выпускники могут быть замешаны. оштрафован или предъявлен иск в соответствии с измененным законом. Эти опасения недавно были сняты обращаться От Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES) против решения правительства России, предупреждающего, что оно не только отрицательно сказывается на академическом обмене и отношениях, но и «влияет на будущее 2000 российских студентов, которые уже имеют ученые степени Барда». Возможно, что даже американские студенты, никогда не участвовавшие в Партнерстве Бард-Смольный, теперь могут иметь проблемы с посещением, поездкой или работой в России.

Комментируя прецедент Барда, Сэм ГринДиректор Русского института Королевского колледжа Лондона, Он сказал «Это немалое дело. Это очень, очень большое дело, и оно заставит каждый западный университет, имеющий какие-либо партнерские отношения с Россией, оглянуться назад и задуматься».

В свете недавних Закон был принят Что касается организации неформальной образовательной деятельности в России, это указывает на сдвиг в сторону большего государственного вмешательства и контроля над образованием. В своей статье для IMR, опубликованной в феврале 2021 г., проф. Екатерина Мишина из Свободного университета написали, что закон направлен на «стигматизацию независимых образовательных проектов и постановку неформальной образовательной деятельности под строгий государственный контроль с целью искоренения свободного мышления и инакомыслия». «Идеология вернулась на место водителя», – добавила она, даже если российская конституция запрещает это.

В текущем политическом климате добавление Барда к списку «нежелательных» поднимает большое количество вопросов о партнерстве, которое существует между западными образовательными учреждениями и российскими университетами, что имеет последствия для личных отношений на академическом и исследовательском уровне, которые имеют жизненно важное значение для международного сообщества. сотрудничество и образование. Это явно противоречит либеральным мечтам Алексея Кудрина.