Барри и Хани Шерман: полиция Торонто обращается за помощью в установлении личности подозреваемого в убийстве миллиардеров-филантропов

Несмотря на это, Прайс говорит, что видео является «ценным доказательством», а подозреваемый «чрезвычайно подозрительным».

Прайс не сообщил, когда было снято видео, за исключением того, что оно было снято вечером 13 декабря 2017 года, в ночь убийства Шермана.

Прайс сказал, что полиция считает, что сейчас необходимо больше помощи или информации от общественности, и попросил тех, кто смотрит видео, специально следить за «ходьбой», шагами или походкой подозреваемого. На видео подозреваемый при ходьбе бьет ногой правой пяткой.

Полиция сообщает, что они провели «всестороннее видео-обследование» района и продолжили видеонаблюдение за подозреваемым и имуществом вокруг дома Шермана.

«Исходя из времени, которое мы понимаем, когда мы думаем, что убийства имели место, у нас есть этот человек, который заходит в очень специфическое место вокруг дома Шермана и остается в этом месте некоторое время, а затем уходит из этого места. Итак, мы не смогли определить, с какой целью это должно быть ». Этот человек находится в этой конкретной области, и, следовательно, время совпадает с нашим убеждением в том, когда произошли эти убийства, поэтому мы классифицируем этого человека как подозреваемый «, — добавил Прайс.

Это первое публичное сообщение полиции о расследовании за почти 4 года после ужасного двойного убийства.

Шокирующее открытие супружеской пары в одном из самых престижных районов Северной Америки встревожило семью, друзей и жителей города. Полиция сообщила, что в начале 2018 года тела Шермана были найдены в зоне бассейна в подвале вместе с ремнями на шее.

Вскрытие показало, что пара умерла от «давления на шейный галстук» или от удушья, и полиция заявила, что нет никаких признаков того, что в дом Шермана вторглись с применением силы.

Несмотря на это, потребовалось несколько недель после обнаружения полицией, чтобы окончательно установить убийство Шермана, а затем выяснилось, что, по их мнению, пара была «целью».

Прайс сказал, что семья Шермана хотела бы, чтобы общественность знала, что для всех, кто помогает раскрыть это преступление, по-прежнему доступна специальная награда в размере 10 миллионов долларов (CDN).

Следователи Торонто говорят, что они опросили более 250 свидетелей и получили 1255 советов от общественности.

Прайс сказал, что следователи также получили поддержку в отношении видеоанализа от ФБР, а также от партнеров правоохранительных органов в Канаде. Он добавил, что они совершили поездку по окрестностям и получили большой объем информации с вышек сотовой связи в этом районе вместе с другими видео.

«Нам удалось устранить подавляющее большинство людей, запечатленных на видео, и у нас остался один человек, которого мы не смогли идентифицировать», — сказал Прайс.

Прайс добавил, что он не исключает предоставления «законного» объяснения присутствия подозреваемого по соседству, но человек должен заявить о себе, если он назвал себя на видео.

Полиция признала, что видео «плохого качества», и заявляет, что публикация его в любое другое время в течение последних нескольких лет, по их мнению, не поможет расследованию.

«Это очень подозрительный промежуток времени, и он соответствует нашему мнению о том, когда произошли эти убийства», — сказал Прайс, хотя отказался раскрыть, как подозреваемый проник в район и использовался ли автомобиль или общественный транспорт.

Полиция утверждает, что это видео хранится у них несколько лет, но они не хотели нарушить «целостность» расследования, опубликовав его.

Они говорят, что надеются, что его публикация во вторник приведет к установлению личности подозреваемого и установлению того, почему они находились рядом с поместьем Шермана во время их убийства.