Барри Сассман, редактор Washington Post, курировавший Уотергейтские репортажи, скончался в возрасте 87 лет.

На самом деле журналистика — это гораздо более коллективное предприятие, в котором люди, чьи имена не появляются под заголовками в пространстве, известном в газетном жаргоне как подпись, играют важную роль. Одним из таких людей и, возможно, главным примером деконструкции The Post в деле Уотергейта был г-н Сассман.

Г-н Сассман из Бруклиннета начал свою карьеру в журналистике с написания обзоров фильмов в затемненных кинотеатрах Нью-Йорка и приехал в Вашингтон через Аппалачи, где он получил свою первую штатную журналистскую работу, когда ему было чуть больше двадцати, в Bristol Herald Courier в Нью-Йорке. Граница Вирджиния — Теннесси. Любознательный и хорошо запоминающий детали, он всего за год вырос до главного редактора газеты. The Post наняла его в 1965 году в качестве пригородного редактора столичного офиса.

29-летний Вудворд был одним из выдающихся репортеров «Метро». Бывший лейтенант флота, он проработал в The Post всего девять месяцев, но уже отличался неисчерпаемым трудолюбием и исследовательским рвением, несмотря на отсутствие литературного вкуса. Г-н Сассман сказал, что Вудворд был другом и личным другом, и, как сообщает Уотергейтский журналист и исследователь Алисия С. Шеперд, помогли ему улучшить свои навыки письма «в то время, когда коллеги шутили, что Вудворд был вторым языком», и научили его, «как возьмите его с трудом заработанные факты» и превратите их в истории, которые можно будет прочитать». В утро штурма Уотергейта мистер Сассман немедленно позвонил Вудворду домой и вызвал его в монтажную.

Более мятежный Бернстайн, на 11 месяцев моложе Вудворда, но с более чем десятилетним дополнительным опытом, почувствовал интригу в ограблении Уотергейта и захотел вмешаться в дело. В то время как другие редакторы The Post были возмущены более трудными привычками Бернстайна — у него была аллергия на сроки, однажды он арендовал машину за копейки в The Post, поставил ее в гараж и забыл о ней — г-н Сассман осознал свою ценность как репортером и писателем, и успешно отстаивал его. Об истории Уотергейта.

«Если вы посмотрите на отчеты, то увидите, что они не просто собирали воедино факты», — сказал Бернстайн в интервью. «Это был не просто стук в дверь. Это был также… интеллектуальный процесс, и он как никто другой приложил руку к этому. [other editors] она сделала.»

Освещение Уотергейта в The Post принесло ей Пулитцеровскую премию 1973 года за государственную службу, высшую награду журналистики, и она снялась в голливудском фильме 1976 года « Все люди президента» режиссера Алана Дж. Бакулы . Роберт Редфорд играл Вудворда, встретившись ночью в гараже со своим известным источником по имени Глубокая глотка. Дастин Хоффман сыграл лохматого Бернштейна. Мистер Сассман был полностью удален.

Журналист Дэвид Халберстам в своей книге 1979 года об американских СМИ The Forces That Be описал г-на Сассмана как «идеального рабочего редактора как раз на нужном уровне».