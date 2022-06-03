Барри Сассман, редактор Washington Post, курировавший Уотергейтские репортажи, скончался в возрасте 87 лет.

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Барри Сассман, редактор Washington Post, который непосредственно руководил расследованием Уотергейта, проведенным репортерами Бобом Вудвордом и Карлом Бернштейном, скончался, внеся неоценимый — хотя иногда и не афишируемый — вклад в освещение новостей, которое помогло вынудить президента Ричарда Никсона уйти со своего поста, и умер 1 июня в своем доме. Его дом находится в Роквилле, штат Мэриленд. Ему было 87 лет.

Его дочь Шари Суссман Голуб сказала, что причиной было очевидное желудочно-кишечное кровотечение.

В Голливуде и в глазах общественности журналистика часто представляется как одинокая работа, работа потрепанно одетых репортеров, сгорбившихся над своими клавиатурами, с мобильными телефонами между плечами и ухом, с блокнотами и бумагами, сложенными на их столах.

На самом деле журналистика — это гораздо более коллективное предприятие, в котором люди, чьи имена не появляются под заголовками в пространстве, известном в газетном жаргоне как подпись, играют важную роль. Одним из таких людей и, возможно, главным примером деконструкции The Post в деле Уотергейта был г-н Сассман.

Г-н Сассман из Бруклиннета начал свою карьеру в журналистике с написания обзоров фильмов в затемненных кинотеатрах Нью-Йорка и приехал в Вашингтон через Аппалачи, где он получил свою первую штатную журналистскую работу, когда ему было чуть больше двадцати, в Bristol Herald Courier в Нью-Йорке. Граница Вирджиния — Теннесси. Любознательный и хорошо запоминающий детали, он всего за год вырос до главного редактора газеты. The Post наняла его в 1965 году в качестве пригородного редактора столичного офиса.

К субботе, 17 июня 1972 года, когда пятеро грабителей в деловых костюмах ворвались в национальную штаб-квартиру Демократической партии в комплексе Уотергейт в Вашингтоне, г-н Сассман был редактором Washington Post, отвечая за 40-45 репортеров и редакторов, ответственных за освещение событий в столице. .

29-летний Вудворд был одним из выдающихся репортеров «Метро». Бывший лейтенант флота, он проработал в The Post всего девять месяцев, но уже отличался неисчерпаемым трудолюбием и исследовательским рвением, несмотря на отсутствие литературного вкуса. Г-н Сассман сказал, что Вудворд был другом и личным другом, и, как сообщает Уотергейтский журналист и исследователь Алисия С. Шеперд, помогли ему улучшить свои навыки письма «в то время, когда коллеги шутили, что Вудворд был вторым языком», и научили его, «как возьмите его с трудом заработанные факты» и превратите их в истории, которые можно будет прочитать». В утро штурма Уотергейта мистер Сассман немедленно позвонил Вудворду домой и вызвал его в монтажную.

Более мятежный Бернстайн, на 11 месяцев моложе Вудворда, но с более чем десятилетним дополнительным опытом, почувствовал интригу в ограблении Уотергейта и захотел вмешаться в дело. В то время как другие редакторы The Post были возмущены более трудными привычками Бернстайна — у него была аллергия на сроки, однажды он арендовал машину за копейки в The Post, поставил ее в гараж и забыл о ней — г-н Сассман осознал свою ценность как репортером и писателем, и успешно отстаивал его. Об истории Уотергейта. READ Вечное влияние Андрея Тарковского

Мистер Сассман, Вудворд и Бернстайн, известные под общим именем Вудштейн, стали самыми известными корреспондентами в американской прессе благодаря их все более безжалостному разоблачению политического саботажа, коррупции и сокрытий, которые начались со штурма Уотергейта, отправили нескольких соратников Никсона в тюрьму и в конечном итоге привел к отставке Никсона 9 августа 1974 г.

«Если вы посмотрите на отчеты, то увидите, что они не просто собирали воедино факты», — сказал Бернстайн в интервью. «Это был не просто стук в дверь. Это был также… интеллектуальный процесс, и он как никто другой приложил руку к этому. [other editors] она сделала.»

Освещение Уотергейта в The Post принесло ей Пулитцеровскую премию 1973 года за государственную службу, высшую награду журналистики, и она снялась в голливудском фильме 1976 года « Все люди президента» режиссера Алана Дж. Бакулы . Роберт Редфорд играл Вудворда, встретившись ночью в гараже со своим известным источником по имени Глубокая глотка. Дастин Хоффман сыграл лохматого Бернштейна. Мистер Сассман был полностью удален.

В своей книге 2007 года «Вудворд и Бернстайн: жизнь в тени Уотергейта» Шеперд пишет, что создатели фильма поставили мистера Суссмана по «драматическим причинам». На самом деле у истории было три редактора: исполнительный редактор Бенджамин С. Брэдли, которого Джейсон Робардс сыграл в роли, удостоенной премии Оскар; Управляющего редактора Ховарда Симмонса, чья реалистическая роль в фильме уменьшилась, сыграл Мартин Болсам; и редактор Metropolitan Гарри М. Розенфельд, которого играет Джек Уорден.

Если мистера Сассмана сочли ненужным для фильма — решение, которое сильно ударило по нему, сообщает Шеперд, — по общему мнению, в реальных событиях, которые его вдохновили, было наоборот.

По словам бывшего исполнительного редактора Леонарда Дауни-младшего, который работал редактором в расследовании Уотергейта, Барри был необходим, чтобы освещать Уотергейт, «точно так же, как Боб и Карл».

Журналист Дэвид Халберстам в своей книге 1979 года об американских СМИ The Forces That Be описал г-на Сассмана как «идеального рабочего редактора как раз на нужном уровне».

«Почти с самого начала, раньше всех в The Post, — писал Хальберстам, — мистер Сассман увидел в «Уотергейт» более масштабную историю и увидел, что отдельные события являются частью более крупной закономерности, результатом скрытых откуда-то решений. на вершине правительства, которое посылало людей меньшего размера с грязными поручениями».

Со своей стороны, Вудворд и Бернстайн охарактеризовали г-на Сассмана как «талмудиста» в его знании самых неясных подробностей Уотергейтского дела и «Сократа» в его способности извлекать из них доказательства посредством своего пронзительного допроса.

Два репортера написали в All the President’s Men: «Больше, чем любой другой редактор The Post или Бернстайн и Вудворд, Сассман стал сборником знаний об Уотергейте, источником справочной информации, к которому нужно обращаться, даже когда библиотека вышла из строя. » Книга 1974 года, по которой снят фильм. READ Наташа Лионн входит в мультивселенную

«В Deadline он влил эти факты в историю в постоянном движении, работая над созданием массива критической информации, чтобы поддержать то, что казалось самыми слабыми разоблачениями. По мнению Сассмана, все совпадало. -вверх.»

Сообщается, что «Все люди президента» способствовали разногласиям, которые вспыхнули между г-ном Сассманом и репортерами, которых он поддерживал в самые трудные дни расследования Уотергейта, когда ошибка в их отчете, касающаяся показаний большого жюри, привела к вопросам достоверности, и когда Никсон в частном порядке угрожали последствиями. Проклятые, проклятые » в The Post в отместку за ее освещение.

Шеперд написал, что г-н Сассман надеялся написать Уотергейтскую историю с Вудвордом и Бернстайном, но репортеры в конце концов выступили самостоятельно с книгой «Все люди президента», которая стала бестселлером. Цитата Шепарда из Вудворда По его словам что это «была история репортера, а не редактора», и что «роль мистера Суссмана полностью упоминается в книге».

Шепард написал, что к тому времени, когда книга была опубликована, мистер Сассман перестал разговаривать с Вудвордом и Бернштейном. По словам г-на СассманаОни «часто ошибались в деталях» в книге и, как правило, «всколыхнули» Уотергейтскую историю.

Г-н Сассман написал свою собственную книгу об Уотергейте «Великое сокрытие» (1974), которая была показана британским журналистом Бреттом Хьюмом, которую он написал в «Нью-Йорк таймс», и назвал ее четко установленной «убедительным доводом в пользу соучастия Никсона». в освещении Уотергейта». «

Десятилетия спустя, когда Шепард позвонил мистеру Сассману, чтобы узнать о его бывших коллегах, он ответил: «Я не могу сказать ничего хорошего ни об одном из них».

Получив доступ после смерти мистера Сассмана, Вудворд сказал в интервью, что «Барри был одним из самых агрессивных редакторов художественной литературы в The Washington Post во время Уотергейта. Мы все в долгу перед ним, особенно Карл Бернштейн и я».

Барри Сассман родился в Бруклине 10 июля 1934 года. Его мать, иммигрантка из тогдашней Российской империи, была домохозяйкой. Его отец, родившийся в США, был государственным служащим.

Г-н Суссман окончил в 1956 году Бруклинский колледж со степенью бакалавра английского языка и истории, работал редактором и обозревателем школьной газеты.

Его первая работа после колледжа была в рекламном агентстве в Нью-Йорке. Он ненавидел работать, но любил работать сверхурочно в качестве обозревателя фильмов. Он разместил объявление в редакторе и издателе коммерческого издательства — «писатель-фрилансер ищет первую работу в газете» — и дал объявление в Bristol Herald Courier, более чем в 500 милях от Нью-Йорка.

В Бристоле он познакомился со своей будущей женой Пегги Эрхарт, на которой женился в 1962 году. Среди выживших — его жена из Роквилля. Две дочери, Сина Суссман Гудельски, также из Роквилля, и Шари Суссман Голоб из Потомака, штат Мэриленд. ; и четверо внуков. READ Конец Шона Уайта, США обгоняют Китай

В The Post г-н Суссман стал фаворитом среди своих репортеров. Один из них, Джон Ханрахан, который стал исполнительным директором Фонда журналистских расследований, описал г-на Сассмана в интервью как «безусловно лучшего редактора, который у меня когда-либо был в любой газете или проекте, в котором я когда-либо участвовал».

Другой Лоуренс Мейер вспоминал: «Он был великолепен в Deadline». «Когда в истории были пробелы, он возвращал вас, чтобы заполнить их, и он мог делать все без какого-либо злого умысла».

Мистер Сассман всегда заботился об общественном мнении. После Уотергейта он стал первым внутренним социологом The Post, помогая основать опрос Washington Post-ABC News.

Однажды он написал: «Если президентские выборы являются сердцевиной политического процесса в этой стране, то политические опросы стали основным инструментом, с помощью которого измеряется сердцебиение».

Г-н Сассман написал колонку об опросах общественного мнения в национальном еженедельном издании Washington Post, а также книгу на эту тему «Что на самом деле думают американцы и почему наши политики не обращают внимания» (1988).

Среди других его книг — «Диссидент: жизнь в политике» (1995), которую он написал вместе с Лоуэллом Б. Уикером-младшим, республиканцем, ставшим независимым конгрессменом от Коннектикута, сенатором и губернатором, входившим в сенатский Уотергейтский комитет.

В 1987 г. г-н Сассман был назначен United Press International главным редактором National News. Через несколько месяцев он ушел в отставку из-за серьезных сокращений в проблемном информационном агентстве.

Позже он руководил частной исследовательской фирмой, был консультантом газет в Испании, Португалии и Латинской Америке и работал редактором проекта Nieman Watchdog Project в Гарвардском университете. Когда Интернет перевернул модель газетного бизнеса и опустошил отделы новостей по всей территории Соединенных Штатов, сказал он. Цитировать Отсутствие университетских редакторов считается «самым большим провалом журналистских расследований в наши дни».

«В отчетах нет согласованности», — сказал он. Он сообщил следственному органу, Интернет-история журналистских расследований. Он сказал, что когда всплывают новые скандалы, «ни одному редактору об этом не говорят».[this] ваша история: «То, как мне сказали об Уотергейте, было моей историей, и она проникнет в самое сердце».