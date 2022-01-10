Барселона делает ставку на роскошные яхты, становясь центром

Бизнес по обслуживанию яхт процветал. Выручка MB92, у которой также есть арена меньшего размера в Ла-Сьоте, Франция, составила 191 миллион евро (около 215 миллионов долларов) в 2021 году по сравнению со 150 миллионами евро в 2019 году.

Даже если роскошная яхта является демонстрацией ошеломляющего богатства, владельцы ожидают, что те, кто на них работает, будут молчать об их происхождении и местонахождении. Когда его спросили, куда будет направляться Sea Rhapsody после того, как он покинет верфь, Хенк Дрейер, коммерческий директор MB92, возразил, заявив, что он предназначен для «Карибского моря, но также может быть на Сейшельских островах или в другом месте».

«Мы работаем для людей, которые любят быть очень осторожными», — добавил он.

В Барселоне, которой руководит левое городское правительство, не все приветствуют приезд миллиардеров и их яхт, чьи причалы обычно отгораживают от остальной городской набережной.

«Мы привлекаем самых богатых людей в мире, но они не тратят свои деньги в наших районах, у них есть яхты под флагом налоговой гавани, и они арендуют экипажи, которые не из Барселоны», — сказала Гала Бин. , городской законодатель в Барселоне до 2019 года.

«Мы также позволили частным и очень непрозрачным компаниям выжимать прибыль из государственных земель и вместо этого отказывали в доступе к портовой зоне, которой должны пользоваться все жители Барселоны», — добавила она.

Десять лет назад миссис Бин и другие жители провели протесты В знак протеста против первоначального проекта по развитию Port Vell, частной пристани для роскошных яхт. Но сейчас мисс Бин признает, что яхтенный бизнес прочно обосновался в Барселоне. Между тем, сокращающийся рыболовный флот города застрял в небольшом анклаве, зажатом между верфью MB92 и пристанью для роскошной яхты.