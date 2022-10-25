Барышников почтил память «безумно храброго» Путина Навального

НЬЮ-ЙОРК (AP). Артист балета, хореограф и актер Михаил Барышников, наиболее известный тем, что бежал из Советского Союза почти полвека назад, назвал Алексея Навального «безумно смелым», поскольку правозащитная группа наградила заключенного в тюрьму лидера российской оппозиции своей ежегодной наградой. награда.

Нью-йоркская компания Train Corporation заочно наградила Навального «Премией за гражданское мужество» 2022 года на церемонии в Нью-Йоркском университете в понедельник вечером.

74-летний Барышников, который также активно занимается правами человека в регионе, сказал, что миссия Навального состоит в том, чтобы «поддерживать более демократическое видение России». Он сказал, что Навальный был «безумно смелым» в борьбе с «другой жестокой авторитарной Россией».

Барышников бежал в Канаду в 1974 году во время гастролей с советской балетной труппой, а год спустя переехал в США.

Фонд Train Foundation сослался на «новаторскую работу Навального за свободу и прозрачность в России» при вручении награды, которую двое коллег приняли от его имени. Начальник его штаба Леонид Волков сказал, что Навальный «каждый день доказывает свою храбрость», прячась в карцере размером 7 на 11 футов в российской тюрьме.

«Каждый день — упражнение в гражданском мужестве, — сказал Волков на церемонии награждения.

Российские власти возбудили против Навального несколько уголовных дел, из-за чего его соратники предположили, что Кремль намерен держать его за решеткой на неопределенный срок.

В последнем случае Навальный сообщил в социальных сетях на прошлой неделе, что российские следователи расследуют его по обвинению в содействии терроризму, пропаганде и финансировании экстремистских действий.

Эти обвинения могут оставить его в тюрьме на 30 лет. Также на прошлой неделе российский суд отклонил его вторую апелляцию на приговор к девяти годам лишения свободы по другим обвинениям — мошенничество и неуважение к суду.

Навальный, заклятый враг Путина, был арестован в январе 2021 года по возвращении в Россию из Германии, где он выздоравливал от отравления, в котором обвиняет Кремль. Российские власти отрицают причастность к отравлению.

Он был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения за нарушение условно-досрочного освобождения, которое западные лидеры назвали политически мотивированным. В марте он был приговорен к девяти годам лишения свободы по отдельному делу по обвинению в хищении средств, которые он и его фонд собирали за эти годы, и оскорблении судьи во время предыдущего судебного разбирательства. Навальный отверг обвинения, назвав их политически мотивированными.

Путин удвоил свою кампанию против оппозиции после вторжения в Украину восемь месяцев назад, а чрезвычайные полномочия по обеспечению безопасности, которые он дал на прошлой неделе, позволили местным лидерам предпринять более жесткие шаги.