Баскетбол США может сыграть с Яннисом и Дончичем перед ЧМ ФИБА

Мужская сборная США по баскетболу гарантированно пройдет тест перед чемпионатом мира по баскетболу этим летом.

После планирования матчей перед чемпионатом мира против Испании и Словении (возможно, с Лука Дончич) В августе USA Basketball объявили, что мужская сборная также сыграет с Грецией (возможно, с Яннис Антиконмо) и Германия перед чемпионатом мира, 25 августа-сентября. 10 и организован Индонезией, Японией и Филиппинами.

Расписание перед ЧМ:

12 августа – США против Словении в Малаге, Испания

13 августа – США против Испании в Малаге

18 августа — США против Греции в Абу-Даби

20 августа – США против Германии в Абу-Даби

Соединенные Штаты узнают своих соперников в группе Кубка мира из 32 команд на жеребьевке 29 апреля. Состав сборной США на летний чемпионат мира, скорее всего, будет назван.

На последнем чемпионате мира среди мужчин в 2019 году Соединенные Штаты дважды проиграли и заняли седьмое место в общем зачете, что стало их худшим результатом в крупном чемпионате за всю историю. В этой команде было всего две звезды НБА и один игрок с олимпийским опытом.

Соединенные Штаты представили более сильный состав на Олимпийские игры в Токио. Хотя она впервые с 2004 года проиграла олимпийскую игру (Франции в командной игре), она выиграла свой четвертый подряд олимпийский титул.

На чемпионате мира две лучшие команды из Северной и Южной Америки пройдут квалификацию на Парижские игры 2024 года. Остальные все еще могут добраться до Парижа через один из четырех квалификационных турниров «последний шанс», в которых победитель получает все, которые, вероятно, состоятся в июнь 2024 г.

Стив Керр удалось Грегг Попович Как главный тренер сборной США после Олимпиады в Токио.

В ноябре прошлого года американцы ушли с первого места в рейтинге. Мировой рейтинг ФИБА Впервые с 2010 г. Испания, выбывшая из чемпионата Европы, с небольшим отрывом заняла место США. США обыграли Испанию в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

Дончич привел Словению к олимпийскому баскетбольному месту в 2021 году. Словения с населением 2,1 миллиона человек является самой молодой страной по нынешнему населению, принявшей участие в мужском олимпийском баскетбольном турнире со времен Эстонии и Латвии в 1936 году.

Словенцы обыграли Аргентину и Испанию в матче олимпийской группы, затем уступили в полуфинале Франции и матче за бронзу Австралии.

В последний раз мужская баскетбольная команда Греции квалифицировалась на Олимпийские игры в 2008 году, через два года после победы над США в полуфинале чемпионата мира по баскетболу. В 2019 году Соединенные Штаты обыграли команду Греции во главе с Антитоконмо со счетом 69–53 на чемпионате мира.

В 2021 году Греция без Адетокумбо во время игры в плей-офф НБА проиграла Чехии игру по принципу «победитель получает все».

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