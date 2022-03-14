БАТ покидает российский бизнес, падение выручки группы в 2022 г.

Компания British American Tobacco (BAT) PLC, зарегистрированная на JSE, стала последней транснациональной компанией, объявившей о планах приостановить деловые операции в России, заявив, что нынешний климат в стране сделал ее деятельность неустойчивой.

Объявление BAT прозвучало, когда вторжение России в Украину продолжается уже третью неделю и следует за уходом из страны нескольких крупных компаний, таких как Shell, BP, McDonald’s, Apple и Toyota.

«Сегодня мы начали процесс быстрого продвижения нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и внутренним законодательством», — говорится в сообщении компании.

BAT заявляет, что компания официально разорвет отношения с Россией, как только сделка будет успешной. Компания, в которой работает 2500 сотрудников в России, обязуется защищать будущее трудоустройство тех, кого затронет переезд.

Решение BAT вырисовывалось

В заявлении компании от среда (9 марта) БАТ намекнула на планы выхода из России, сначала объявив о приостановке капитальных вложений в страну.

«Мы приостановили все запланированные капиталовложения в России и сосредоточимся на нашем портфеле табачных изделий местного производства, включая изделия из нагреваемого табака.

«Кроме того, мы работаем над расширением сферы нашей деятельности в соответствии с текущей ситуацией, включая рационализацию рыночной деятельности».

БАТ, которая также ведет коммерческую деятельность в Украине, где работает около 1000 человек, уже остановила все производство в стране.

Влияние на доход

В связи с уходом из России BAT заявляет, что ей придется пересмотреть прогноз группы по росту выручки и прибыли на акцию на 2022 финансовый год.

«Теперь мы ожидаем устойчивый рост выручки валютной группы от 2% до 4% и скорректированный разводненный рост прибыли на акцию для валюты со средним однозначным числом.

«В 2021 году на Украину и Россию приходилось 3% выручки группы и несколько меньший процент прибыли с поправкой на операционную деятельность», — добавили в BAT.

В феврале предварительные результаты группы за год, закончившийся в декабре 2021 года, прогнозируют рост выручки группы в 2022 году на уровне от 3% до 5%.

Группа, как и многие другие, выступала за разрешение конфликтов: «В BAT мы гордимся нашими ценностями и духом. Мы объединяемся как одна компания, к которой можно обратиться». Все лидеры и правительства должны найти мирное и устойчивое решение этого трагического конфликта с помощью силы диалога и дипломатии».

Есть также выходы Бриджстоун

Шинная компания Bridgestone в понедельник также объявила о планах приостановить производственную деятельность в России с пятницы, 18 марта. Компания заявляет, что заморозит новые инвестиции в Россию, а также прекратит экспорт в страну.

«БКомпания Ridgestone тщательно оценила влияние этой сложной ситуации. В результате мы приняли решение приостановить нашу производственную деятельность в России до дальнейшего уведомления. Решение вступит в силу в ближайшую пятницу, 18 марта, после необходимой подготовки.

«Компания также решила заморозить любые новые инвестиции и немедленно прекратить весь экспорт в Россию», — говорится в сообщении компании.

Компания, имеющая завод по производству легковых шин и офис продаж в России, поддерживает штат более 1000 человек.

По мере развития ситуации глобальное и региональное руководство Bridgestone будет продолжать внимательно следить за ситуацией и гибко адаптировать планы по мере необходимости. «Мы ожидаем, что промышленное производство за пределами России останется стабильным в ближайшие недели», — говорится в сообщении Bridgestone.

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