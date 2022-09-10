Баффи Сент-Мари прославляет музыку, оригинальность и динамизм в документальном фильме TIFF

Когда Баффи Сент-Мэри предложили стать героем автобиографического документального фильма, певица и автор песен из числа аборигенов поняла, что не хочет, чтобы фильм был похож на все, что она делала раньше.

В конце концов, она уже является героем документального фильма 2006 года режиссера из Торонто Джоанн Прауз, а автобиография историка Блэра Стоуна «Дитя Регины» носит ее имя; Музыкальный писатель из Ванкувера Андреа Уорнер опубликовала книгу о церкви Святой Марии в 2018 году.

«Наверное, во многих документальных фильмах говорят только о головах, и это скучно, верно?» Об этом Сен-Мари рассказала корреспонденту CBC Эли Гласнеру. «Когда они впервые подошли ко мне и спросили, я ясно дал понять, что на самом деле не заинтересован в этом. Если я собираюсь участвовать, я хочу, чтобы это было творчески для меня».

«У меня были некоторые идеи о кинопроизводстве — о том, насколько угрюмым, синтетическим и эмоциональным может быть фильм — и это то, что меня больше всего заботило».

в 2022 году Баффи Сент-Мэри: Неси этоПоказанный для мировой премьеры на Международном кинофестивале в Торонто в этом году, жизнь 81-летнего музыканта представлена ​​в архивных кадрах, фотографиях, выступлениях и интервью с одной и той же женщиной.

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Баффи Сент-Мэри обсуждает новый документальный фильм TIFF о своей жизни Оригинальная музыкальная икона беседует с Эли Гласнером из CBC о Баффи Сент-Мари: Carry It On и о том, как она использовала свои песни для повышения осведомленности о проблемах коренных народов на протяжении шести десятилетий.

Мэдисон Томас , кинорежиссер из Виннипега, сняла документальный фильм оджибве / султо российского и украинского происхождения по сценарию, написанному Уорнером.

«Я предоставила им из чего выбирать», — сказала Сент-Мэри, которая просмотрела свою личную коллекцию фотографий и альбомов для вырезок, чтобы помочь собрать материал для фильма. «Граффити, газетные вырезки, настоящие расистские стереотипы… какие-то ужасные и глупые… Я проверял свою головку».

Сент-Мэри родилась у матери равнинного кри, а позже усыновлена ​​​​белым мужчиной и частично женщиной микмав.

Ее способность быть профессиональным музыкантом и ее принадлежность к коренному населению («Нет, ты не можешь быть индианкой, здесь больше ничего нет») отвергались в школе, в первую очередь потому, что она не могла читать европейские иконы, сказала она.

«Став взрослым, я обнаружил, что у меня дислексия в музыке точно так же, как у Эйнштейна была дислексия в некоторых видах математики. Если вы любите это и жаждете этого, вы можете получить к этому другой доступ. Итак, ужасный человек, как и многие прирожденные музыканты в этом мире, я играю на слух».

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Баффи Сент-Мэри вспоминает свою первую встречу с королевой Елизаветой Певец и автор песен рассказывает историю выступления королевы Елизаветы и премьер-министра Пьера Трюдо в Национальном центре искусств в 1977 году.

Среди величайших успехов Святой Марии как певицы и автора песен. мировой солдатмирный гимн, популяризированный народным певцом Донованом; Пока тебе не пора идти который Элвис перезаписал в 1972 году; И Теперь, когда буйвол ушелПесня протеста о культурном геноциде коренных народов Европы.

В 60-х они не покупали это, когда я писал Теперь, когда буйвол ушел или же Моя страна: Твой народ умирает. Не было правды и примирения. И мнение было такое, что маленькая индианка, должно быть, ошибается».

«Пятьдесят лет спустя, [with] Истина и примирение Теперь, по крайней мере, в Канаде… люди осознают. Так у меня появилась идея. Я опередил свое время, потому что знал, что он прав».