Баха из Международного олимпийского комитета защищает позицию России на фоне проукраинских протестов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах защищал усилия своей организации, направленные на возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования, в своей речи в своей родной Германии, которая состоялась на фоне проукраинских акций протеста в среду.

Бах подтвердил позицию МОК о том, что было бы дискриминацией исключать россиян и белорусов только на основании гражданства, и сказал, что Олимпийские игры могут способствовать диалогу в напряженное время. Общественный вещатель WDR сообщил, что около 200 проукраинских демонстрантов собрались возле места проведения Олимпиады, призывая к полному исключению России из Олимпиады.

МОК рекомендовал исключить Россию и Беларусь из соображений безопасности вскоре после прошлогоднего вторжения, но теперь выступает за то, чтобы спортсменам из двух стран было разрешено соревноваться в качестве нейтральных без национальных символов перед плотным графиком квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2024 года в Париже. .

Бах заявил, что выступает против политического влияния на спорт и любых предложений о том, что к русским следует относиться так, как если бы у них была «коллективная вина». Он добавил, что Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой.

МОК ранее заявлял, что хочет отстранить спортсменов, которых считают «активно поддерживающими войну», при этом окончательное решение остается за международными федерациями, занимающимися отдельными видами спорта, но не сообщил подробностей о том, как это будет работать.

Бах уточнил этот подход в среду, отметив, что Международный олимпийский комитет мог бы рекомендовать запретить спортсменам, которые стоят с символом «Z», знаком, используемым на российских военных транспортных средствах, который стал символом поддержки войны.

«В наших принципах четко и ясно указано, что любая активная поддержка войны, а это включает в себя ношение этой буквы «Z», в том числе листовки и многое другое (запрещена). Те, кто поддерживает войну таким образом, не могут или по отношению к международным федерациям, поскольку мы Мы выдаем это только как рекомендацию, поэтому он не участвует в этих соревнованиях».

На вопрос, что делать со многими российскими спортсменами, которые служат в вооруженных силах или имеют связи с военными организациями, Бах ответил, что МОК может принять решение о своем подходе на заседании правления на следующей неделе.





«Подождите до середины следующей недели. Я уверен, что после этого мы выработаем соответствующие рекомендации.

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