Баха из Международного олимпийского комитета защищает позицию России на фоне проукраинских протестов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах защищал усилия своей организации, направленные на возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования, в своей речи в своей родной Германии, которая состоялась на фоне проукраинских акций протеста в среду.
Бах подтвердил позицию МОК о том, что было бы дискриминацией исключать россиян и белорусов только на основании гражданства, и сказал, что Олимпийские игры могут способствовать диалогу в напряженное время. Общественный вещатель WDR сообщил, что около 200 проукраинских демонстрантов собрались возле места проведения Олимпиады, призывая к полному исключению России из Олимпиады.
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