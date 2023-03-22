Бах из МОК защищает позицию России на фоне проукраинского протеста

Эссен, Германия (AP) — Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поддержал усилия своей организации по созданию условий для возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в своей речи в среду на фоне проукраинских протестов в его родной Германии.

Бах подтвердил позицию МОК о том, что выделение русских и белорусов по национальному признаку является дискриминационным, и заявил, что Олимпийские игры могут способствовать диалогу в напряженное время. Общественный вещатель WDR сообщил, что около 200 проукраинских протестующих собрались возле зала, призывая к полному исключению России из Олимпиады.

МОК рекомендовал исключить Россию и Беларусь из соображений безопасности после прошлогоднего вторжения, но высказался за разрешение спортсменам из обеих стран соревноваться в качестве нейтральных без национальных символов в преддверии насыщенного календаря квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Бах сказал, что он выступает против политического влияния на Игры и любого предложения считать русских «коллективно виновными». Он также сказал, что Олимпиада должна быть нейтральной, чтобы быть объединяющей силой.

МОК ранее заявлял, что хочет исключить спортсменов, которые считаются «активно выступающими за войну», при этом окончательное решение остается за международными федерациями, занимающимися отдельными видами спорта, но дал мало подробностей о том, как это будет работать.

Бах уточнил этот подход в среду, заявив, что МОК может рекомендовать запретить спортсменам позировать с символом «Z», который используется на российских военных машинах, ставших символом поддержки войны.

«Наши политики четко и недвусмысленно заявляют, что любая активная поддержка войны, в том числе ношение этой буквы «Z», включая посты и тому подобное (запрещена). Любой, кто поддерживает войну таким образом или в связи с международными федерациями, как мы предлагаем это только как рекомендацию, не должны участвовать в этих соревнованиях. Ни в коем случае», — сказал Бах.

На вопрос, что делать со многими российскими спортсменами, которые служат в вооруженных силах или связаны с военными организациями, Бах намекнул, что МОК может определить свой подход на заседании комитета на следующей неделе.

«Подождите до середины следующей недели. Думаю, тогда мы выработаем соответствующие рекомендации», — сказал он.

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Дополнительные материалы AP об Олимпийских играх в Париже: https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games и https://twitter.com/AP_Sports.