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Бдение Сары Эверард: гнев блуждает по тактике полиции на митинге в Лондоне

17 марта, 2021
Toma Kulikov

После переговоров между группой, проводящей пикет, занимающейся осваиванием этих улиц, и полицией безуспешно, организаторы обратились в суд, чтобы попытаться получить разрешение на мероприятие.

Когда Верховный суд отказался вмешиваться, организация Reclaim This Streets отменила митинг. Тем не менее, в течение дня в парк приходили толпы, среди посетителей была жена принца Уильяма, герцогиня Кембриджская, которая была среди многих, кто возложил цветы в качестве временной дань уважения оркестру.

Поворотный момент наступил, когда люди начали выступать с речами, что побудило полицию переехать и разогнать собравшихся. Предположительно, это произошло из-за того, что мероприятие перешло от бдения, которое полиция, казалось, была готова терпеть, к демонстрации, которой не было.

«Полиция создала ситуацию, которая позволила им превратиться в неорганизованный хаос, – сказал Адам Вагнер, адвокат по правам человека, который консультировал Reclaim This Streets. – Затем они почувствовали, что должны применить принудительные меры». Он добавил, что в случае, если не будет достигнута договоренность с группой о сотрудничестве в организации мероприятия и, таким образом, для управления теми, кто хотел присутствовать на бдении, возможность исключить других, таких как демонстранты против закрытия территорий, была упущена. .

В заявлении, опубликованном во вторникReclaim This Streets заявила, что потеряла веру в миссис Дик, комиссара столичной полиции, которая, по словам группы, устроила им встречу в понедельник всего на 15 минут. В заявлении указывалось: «Мы требовали от Уполномоченного получить четкий ответ о приемлемой форме бдения в соответствии с законодательством, и она не дала ответа», добавив, что действия полиции «ставят под угрозу безопасность женщин, которые осуществляют право на протестовать под угрозой “.

При отсутствии письменной конституции права протеста в Великобритании основаны на общем праве прав человека и обязанности полиции применять силу пропорционально. Но критики правил о коронавирусе отмечают, что скорость, с которой постановления проходили через парламент, оставила правовую неразбериху.

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«Отсутствие ясности было реальной проблемой с самого начала, и, возможно, сначала это было понятно, но теперь мы потратили на это год, а наши законы все еще не лучше», – сказала Пиппа Вудроу, другой адвокат, консультирующий Reclaim. Это Улицы. Остановив некоторые акции протеста, полиция, казалось, сочла, что они бы показались непоследовательными, если бы они позволили продолжить бдение.

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