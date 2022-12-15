По словам полиции, двухлетнего мальчика в Уганде проглотил бешеный бегемот, а затем снова выплюнул после того, как зритель начал забрасывать животное камнями.

Безымянный мальчик играл в одиночестве возле своего дома на берегу озера в городе Катве Кабатору в воскресенье, когда голодный бегемот схватил его своими огромными челюстями. Capital FM Уганда упомянул.

Прежде чем существо смогло проглотить его, сообразительный прохожий, Криспас Багонза, начал бросать в животное камни, из-за чего мальчика «вырвало» обратно, согласно источнику, который первым сообщил об этой истории.

Согласно отчету, Тута доставили в больницу для лечения в соседнем городе Буэра в Конго, а бегемот вернулся в озеро.

Сообразительный прохожий начал бросать камни в голодного бегемота, отчего мальчика снова «вырвало». Столкновение

«[Bagonza] Я забросал бегемота камнями и напугал его, заставив жертву выпустить его изо рта», — позже заявила полиция Уганды. Британский телеграф.

«Потребовалось мужество некоего Криспаса Багонсы, находившегося поблизости, чтобы спасти жертву».

Подсчитано, что бегемоты ежегодно убивают не менее 500 человек. В Африке они грызут своих жертв клыками, которые могут вырасти до ступни.