Беглеца из Флориды поймали в Огайо со своими двумя маленькими дочерьми.

Кливленд. Разыскиваемый беглец из Флориды был арестован за то, что якобы избил ключом 28-летнего мужчину в Огайо, где он был найден скрывавшимся со своими 6-летними дочерьми.

Этот человек, Рамон Медина Сантьяго, был объявлен в розыск из округа Ли, штат Флорида, за нападение, которое произошло 9 января.

Власти заявляют, что Сантьяго и некоторые другие люди ехали на мотоциклах и «причиняли ущерб другим водителям». Когда один из водителей пытался скрыться от группы, Сантьяго и группа якобы ударили его гаечным ключом и своими шлемами.

Прохожие остановили атаку, а Сантьяго и остальные ушли.

Власти заявили, что позже полиция определила Сантьяго как подозреваемого и выдала ордер на арест в среду. Американские маршалы узнали, что он бежал в Огайо со своими двумя дочерьми, и связались с членами Оперативной группы по борьбе с насилием в северном Огайо. Офицеры тут же начали поиски Сантьяго, и через несколько часов он был схвачен на блоке 2100 Западного бульвара в Кливленде.

У Сантьяго было две дочери-близнецы, которым 6 лет. Они были переданы Детской службе округа Кайахога, а затем возвращены семье во Флориду.

«Мы не только счастливы убрать этого жестокого и безрассудного беглеца с улиц, но и благополучно вернуть девочек – это победа для всех, кто причастен к этому. Я признателен офицерам во Флориде и командам здесь, в Огайо, за их преданность миссиям по аресту “, – сказал маршал США Пит Эллиотт.

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