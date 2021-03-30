а Мафия Беглец не выдержал жары, поэтому пошел на кухню.

Но именно так, по его словам, был арестован Марк Фериен-Клод Байар, проведший в бегах семь лет. Новости Калабрии – Итальянский новостной портал.

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Бьяр скрывался от национальных властей по обвинению в незаконном обороте наркотиков, но был выслежен и арестован в Доминиканская Республика Среда.

53-летний мужчина был найден примерно в 5000 милях от его родного города Рима на основании приготовления пищи. YouTube Канал, который он запустил со своей женой в Бока-Чика, муниципалитете недалеко от Санто-Доминго – столицы Доминиканской Республики.

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Однако канал Biart на YouTube не назван, и Calabria News описали канал как ориентированный на итальянскую кухню.

В международном отчете говорится, что сотрудники правоохранительных органов были проинформированы о том, что канал YouTube принадлежит Бьяру, так как шеф-повар осмотрел еду, не раскрывая своего лица. Части тела, которые были видны, показали, что у таинственного шеф-повара была татуировка, которая соответствовала татуировке, сделанной властями для беглого члена мафии.

В отслеживании и аресте Биара были предприняты коллективные усилия с участием Центрального управления уголовной полиции, Интерпола и нескольких полицейских сил из 10 стран.

Эта страна самая счастливая в мире даже во время эпидемии короны.

Биар скрывался на туристическом курорте, где, как говорят, проживает большая итальянская община. Власти сообщили Calabria News, что он находился в Доминиканской Республике более пяти лет.

До того, как Биарт поселился в Бока-Чика, он предположительно находился в Коста-Рике, которая находится на расстоянии чуть более 1800 миль.

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В 2014 году суд Реджо-ди-Калабрия Пиарте вынес решение о заключении под стражу. Вскоре после этого он бежал из страны.

Власти Италии заявляют, что Пиарте является членом Ндрангеты, известного организованного преступного союза, который, как сообщается, действует в Калабрии.

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Другие предполагаемые члены преступной группировки были недавно арестованы во время встречи правоохранительных органов под Сотрудничество Интерпола против Ндрангеты Проект.