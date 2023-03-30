Беглый российский отец, осужденный за оскорбление армии, задержан в Беларуси

30 марта (Рейтер) — Россиянин, приговоренный к двум годам лишения свободы за клевету на армию и отнятие у него дочери, арестован в Беларуси после побега из-под домашнего ареста, сообщил в четверг адвокат.

Адвокат Дмитрий Закватов заявил, что 54-летний Алексей Москалев был арестован в Минске, вероятно, в результате того, что он включил свой мобильный телефон и сообщил о своем местонахождении.

«Кажется, кто-то ошибся, может быть, это было из-за того, что он пользовался мобильным телефоном», — сказал Закватов, контактировавший с Москалевым. «Скорее всего, это произошло из-за того, что он неправильно использовал свой мобильный телефон», — сказал он агентству Reuters.

Москалев сбежал из-под домашнего ареста в городе Ефремов на юге Москвы рано утром во вторник. Позднее в тот же день суд заочно приговорил его к двум годам колонии строгого режима за клевету на вооруженные силы в соответствии с законом, принятым вскоре после вторжения России в Украину в прошлом году.

Непонятно, как он пробрался из Ефремова в Минск на расстояние около 700 километров (440 миль) и какие другие юридические последствия ему теперь грозят.

Российское информационное агентство РБК со ссылкой на МВД Беларуси подтвердило факт задержания.

В нем добавлено: «Полицейские задержали Москалева по запросу российской полиции».

Владимир Беленко, адвокат, представляющий семью, сообщил Рейтер, что, по его ожиданиям, на завершение процедур по возвращению Москалева в Россию уйдет несколько дней.

Москалев привлек внимание российской полиции в прошлом году после того, как его дочь Маша, которой тогда было 12 лет, нарисовала в школе антивоенный рисунок, на котором Россия стреляет ракетами по украинской матери и ребенку.

Позже ему было предъявлено обвинение в связи с отдельными антивоенными комментариями, которые он якобы делал в социальных сетях.

Дело получило широкий резонанс в России и за рубежом, особенно после того, как в начале марта Машу, которой сейчас 13 лет, разлучили с отцом и поместили в детский дом.

Ранее Беленко сказал Рейтер, что он не знает, говорили ли девочке-подростку сотрудники, что ее отец сбежал. Он сказал, что добивается передачи ее на попечение родственников, и на 6 апреля назначено слушание, на котором он будет оспаривать решение о передаче ее в детский дом.

Об этом сообщает Рейтер. Автор Марк Тревельян

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